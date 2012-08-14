Eyüp Can, Yıldırım Türker'in istifası için ne dedi?

Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Yıldırım Türker'in gazeteden ayrılması üzerine bir açıklama yaptı. Can, Türker'e yeni yazı hayatında başarılar dilerken, "Yıldırım Türker ile dün editoryal anlamda yaşadığımız anlaşmazlık ve bu anlaşmazlığı karşılıklı çözememek yüzünden yollarımızı ayırdık" dedi.

İşte Eyüp Can'ın yazısının (14 Ağustos 2012) o bölümü şöyle:

"Radikal’de yazılarını büyük keyifle okuduğum Yıldırım Türker ile dün editoryal anlamda yaşadığımız anlaşmazlık ve bu anlaşmazlığı karşılıklı çözememek yüzünden yollarımızı ayırdık. Kendisine Radikal’e yaptığı cesur katkılarından dolayı çok teşekkür ediyor, yeni yazı serüveninde başarılar diliyorum."