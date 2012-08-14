T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eyüp Can, Yıldırım Türker'in istifası için ne dedi?

Eyüp Can, Yıldırım Türker'in ayrılmasının ardından açıklama yaptı

14 Ağustos 2012 11:45

Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can, Yıldırım Türker'in gazeteden ayrılması üzerine bir açıklama yaptı. Can, Türker'e yeni yazı hayatında başarılar dilerken, "Yıldırım Türker ile dün editoryal anlamda yaşadığımız anlaşmazlık ve bu anlaşmazlığı karşılıklı çözememek yüzünden yollarımızı ayırdık" dedi.

İşte Eyüp Can'ın yazısının (14 Ağustos 2012) o bölümü şöyle:

"Radikal’de yazılarını büyük keyifle okuduğum Yıldırım Türker ile dün editoryal anlamda yaşadığımız anlaşmazlık ve bu anlaşmazlığı karşılıklı çözememek yüzünden yollarımızı ayırdık. Kendisine Radikal’e yaptığı cesur katkılarından dolayı çok teşekkür ediyor, yeni yazı serüveninde başarılar diliyorum."

ETİKETLER

Eyüp CanYıldırım TürkerRadikal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24