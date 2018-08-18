Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, KEİPA Türk Grubu Başkanı Cemal Öztürk ile İstanbul Milletvekilil ve Türk Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar da hazır bulundu.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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