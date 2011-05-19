-YILDIRIM: DEVLET MAĞDUR ADINA ŞİKAYETÇİ OLACAK İZMİR (A.A) - 19.05.2011 - Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Binali Yıldırım, yasa dışı telefon dinlemelerine ilişkin yeni düzenleme yapacaklarını bildirdi. Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde Yeşilova semtinde, kahvehanede vatandaşlarla biraraya gelerek sohbet etti. Bir vatandaşın yasa dışı telefon dinlemelerinden rahatsız olduğunu belirtmesi üzerine Yıldırım, yasal çerçevede, gerekli durumlarda, telefon dinlemesi yapılabildiğini anlattı. Yıldırım, şöyle dedi: ''Durup dururken, Hasan amcanın telefonunu dinleyip, ona şantaj yapılıyorsa bu büyük suç. Ama bir şey var, hiç kimse şikayetçi olmuyor, dinlenildiğini söylüyor, ama 'Mahkemeye git, şikayet et' dediğinde 'Nasıl olacak?' diye soruyor. O da ayrı bir dert. Yeni kanun çıkarıyoruz, eğer izinsiz bir dinleme yapılmışsa devlet, şikayetçi olsun olmasın mağdur adına şikayetçi olacak. Bu hepimizin başının belası. Kanunlar çok caydırıcı olmalı, dinleyenin canını okumalı.''