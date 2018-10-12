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Politika

Yıldırım, cuma namazı çıkışı vatandaşla sohbet etti

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti

12 Ekim 2018 20:35

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Aldındağ ilçesinde Hüseyin Gazi Nurlu Uluyol Camii\'nde kıldı. Cami çıkışı,  alanda  toplananları selamlayan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, Mamak\'ta taksi durağında şoförlerle bir araya gelerek, sohbet etti. Esnaf ziyareti de gerçekleştiren Yıldırım, Karapürçek\'te 15 Temmuz  şehitlerinden Celalettin İbiş\'in ailesine de ziyarette bulundu.


 

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