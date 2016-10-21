Yıldırım Bayezid'in portresi 700 bin liraya satıldı

Londra’da ünlü Sotheby’s müzayede evinde düzenlenen "İslam Sanatları Dünyası" mezatında Yıldırım Bayezid’in 1580’de yapıldığı sanılan portresi 185 bin sterline (700 bin TL) alıcı buldu.

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre, İngiltere'nin başkenti Londra'nın önde gelen müzayede evi Sotheby's'de önceki gün "İslam Sanatları Dünyası" isimli mezat düzenlendi. Kuran-ı Kerim sayfaları, hat yazıları, portreler ve işlemeli çinilerden oluşan birbirinden değerli 235 parçalık koleksiyon sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

4. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid'ın portresi 185 bin sterline (yaklaşık 700 bin lira) alıcı buldu. Ressamı bilinmeyen Verona ekolünün etkilerinin görüldüğü resmin 1580'de yapıldığı sanılıyor.

Portrede Yıldırım Bayezid omzunun üzerinden arkaya bakar halde, büyük sarık ve işlemeli kaftanıyla resmediliyor. Paolo Caliari adlı İtalyan tarihçinin tasvirinden etkilenilerek yapılan tablo 150 bin sterlinden (546 bin lira) satışa çıkmıştı.

Müzayedede satışa sunulan en önemli eserler arasında yer alan Süleyman el Üsküdari'nin yazdığı Kuran-ı Kerim 197 bin sterlinden (yaklaşık 750 bin lira) alıcı bulurken, 19. Osmanlı padişahı 4. Mehmed'in, Fransa Kralı 14. Louis'ye yolladığı ferman oldukça dikkat çekti. Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki iyi niyet ve dostluk mesajı içeren ferman 40 bin sterlinden (yaklaşık 130 bin lira) satışa çıkarıldı ve 173 bin sterline (yaklaşık 650 bin lira) satıldı.

Müzayedenin en pahalı eseri 473 bin sterline (yaklaşık 1.7 milyon lira) satılan Sadi Şirazi'nin 511 sayfadan oluşan külliyatı oldu.

336 parçanın satışa çıkarıldığı müzayedede toplam 4.6 milyon sterlin değerinde (yaklaşık 17 milyon TL) satış yapıldı.