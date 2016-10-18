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Politika

Yıldırım-Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, görüşmede başkanlık sisteminin de ele alındığını söyledi

18 Ekim 2016 02:08

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşmede başkanlık sisteminin de ele alındığını belirterek, "Ortak bir çalışma yapılması gereği, her bir partinin kendi yetkili kurullarında değerlendirmek üzere karara bağlanmıştır" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Yasin Aktay, iki liderin görüşmesinde başkanlık sisteminin de gündeme geldiğini, görüşenin oldukça verimli geçtiğini kaydederek, "Toplantının içeriğiyle ilgili açıklamaları Sayın Genel Başkanımız açıklamayı kendileri yapacaktır. Ama bu konuda bir ortak çalışma yapılması gereği, her bir partinin kendi yetkili kurullarında değerlendirmek üzere bir karara bağlanmıştır" diye konuştu.

 

"AK Parti en büyük Kürt partisidir"

 

Terör örgütü PKK'nın AK Partili yöneticilere yönelik saldırılarını lanetleyen Aktay, "Burada nasıl bir mesaj verilmek istendiği çok açık. Şehit kardeşlerimiz, AK Partili oldukları için öldürüldü. PKK, AK Parti çatısı altında siyaset yapmayı adeta kendi koyduğu orman kanunuyla yasaklamaya çalışıyor insanlara. Bunun tek anlamı Kürtlere, 'Sizin seçme özgürlüğünüz, başka bir parti altında siyaset yapmanız yasaktır' demektir. Bunun bir toplumu özgürleştirmek, siyaset ve demokrasi ile alakası yoktur. AK Parti mensubu Kürt kardeşlerimizi kimse yıldıramayacaktır. Aslında, AK Parti en büyük Kürt partisidir. Bunu telaffuz etmiyor olmamız, bizim aynı zamanda bir Türk partisi, Türkiye'yi kuşatan, Türkiye'yi oluşturan bütün bileşenlerin partisi olmamızdır" ifadelerini kullandı.

 

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