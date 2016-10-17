Başkanlık sistemi için kritik Bahçeli-Yıldırım görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Saat 13.30'da başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ana gündemi başkanlık sistemiydi. MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında başkanlık tartışmalarını yeniden gündeme getiren şu açıklamayı yapmıştı:

"AK Parti başkanlık sistemiyle ilgili inadını sürdürecekse, Anayasa taslağını TBMM'ye getirmelidir. Ya 367'yi aşarak kanunlaşacaktır ya da milletin kararına sunulacaktır. Bizim tercihimiz her zaman olduğu gibi parlamenter sistemin devamı, güçlendirilmesi, reforma tabi tutulmasıdır. Ancak milletimiz aksini söyleyecek olursa buna da diyeceğimiz herhangi bir şey doğal olarak bulunmayacaktır. Türkiye'nin nasıl ve hangi sistemle yönetileceğiyle ilgili muamma bize göre kapanmalı, bu iş kökünden bitirilmelidir."

Başbakan Binali Yıldırım da, Bahçeli'nin bu çıkışı sonrası, en kısa sürede başkanlık sistemini de içeren anayasa taslağını TBMM'ye getireceklerini açıklamıştı. Yıldırım, "Meclis'ten çıkacak sonuç ne olursa olsun kararı millete götüreceğiz. Milletimiz başkanlığa 'Evet' derse, bu tartışmaları sona erdirip yolumuza devam edeceğiz" demişti.