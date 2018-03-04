Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (3)

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MUĞLA VALİLİĞİ'NE ZİYARET Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Muğla 5'inci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nden sonra Muğla Valiliği'ne geçti

04 Mart 2018 19:11

MUĞLA VALİLİĞİ\'NE ZİYARET
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Muğla 5\'inci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi\'nden sonra Muğla Valiliği\'ne geçti. Valilik önünde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Yıldırım, annesinin kucağındaki erkek bebeği sevdikten sonra oyuncak verdi. Başbakan Yıldırım, daha sonra basına kapalı ziyarette, Muğla Valisi Esengül Civelek\'in makamına geçti. Bir süre burada kalan Başbakan Yıldırım, ardından AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanlığı\'nın kongresine katılmak üzere Muğla\'dan ayrıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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