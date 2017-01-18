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Yıldıray Oğur’dan Hilal Kaplan’a: Yalıda oturup insanlara isimsiz bildirilerle iftira atıyorsun!

"Pelikan bildirisiyle bana iftira atmanız 10 yıl öncesinin bir teşekkürü müydü?"

18 Ocak 2017 03:39

Sabah gazetesinin Yıldıray Oğur’un ağabeyi Turgay Oğur’un 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına gittiği iddiası sonrası yaşanan tartışmalara Sabah yazarı Hilal Kaplan da katıldı. 

Bunun üzerine Oğur, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan anlaşmazlıklara dair iddialar içeren ve Davutoğlu'nun vedasına da neden olduğu öne sürülen "Pelikan dosyası" adlı blog yazısını Hilal Kaplan’ın yazdığını iddia etti.

Oğur, “Yalıda oturup tanıdığın insanlara isimsiz bildirilerle iftira atmaktan başka insanı ne küçültebilir derken tehdidin geldi” ifadelerini kullandı.

Oğur ve Kaplan arasında “Yalıda oturuyorsun”, “Rezidansta oturuyorsun” tartışması da yaşandı.

Twitter’da yaşanan tartışma şöyle:

Gazeteci Efe Kerem Sözeri'nin Pelikan dosyası hakkındaki yazısı için tıklayın.

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