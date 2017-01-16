Sabah’ın iddiası: Turgay Oğur, 15 Temmuz’dan sonra yurt dışına kaçtı

Hükümete yakın Sabah gazetesi, Yıldıray Oğur’un ağabeyi Turgay Oğur’un, 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçtığını öne sürdü.

Sabah’ta Kenan Kıran imzasıyla çıkan haberde şu iddialara yer verildi:

"15 Temmuz'un ardından, aralarında Turgay Oğur ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında 25 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmıştı. Güvenlik birimleri, Oğur ve ve eşi Neslihan Er Oğur'un darbe girişiminin ardından birçok FETÖ'cü gibi Güney Afrika'ya kaçtığını tespit etti. Turgay Oğur'un, FETÖ'nün ODTÜ imamı olduğu ifade edildi. Oğur'un, 17-25 Aralık darbe girişimine açıktan destek verdiği, kurucusu olduğu Genç Siviller'in ise FETÖ'yü eleştiren hiçbir eylemine izin vermediği ortaya konuldu. Adli kaynaklar, Oğur'un, Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından çıkarılan Meydan gazetesinde köşe yazarlığı yaptığını, Can Erzincan Televizyonu'nda FETÖ'yü savunduğunu ve kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin yurt dışı faaliyetlerine katıldığını da belirledi. Oğur'un kayınpederi Bursa Girişimci İş Adamları Derneği (BUGİAD) Başkanı Ali Fuat Er de, darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı."

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük de Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Bu arada Yıldıray Oğur da ajanlık yapmaktan vakit bulursa FETÖ'cü abisine yurda dönmesi için çağrı yapacaktır umarım.”