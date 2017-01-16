T24 LogoT24 Logo
Medya

Sabah’ın iddiası: Turgay Oğur, 15 Temmuz’dan sonra yurt dışına kaçtı

"Oğur'un FETÖ'nün ODTÜ imamı olduğu, 17-25 Aralık darbe girişimini açıktan desteklediği..."

16 Ocak 2017 21:24

Hükümete yakın Sabah gazetesi, Yıldıray Oğur’un ağabeyi Turgay Oğur’un, 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçtığını öne sürdü.

Sabah’ta Kenan Kıran imzasıyla çıkan haberde şu iddialara yer verildi:

"15 Temmuz'un ardından, aralarında Turgay Oğur ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında 25 Temmuz'da yakalama kararı çıkarılmıştı. Güvenlik birimleri, Oğur ve ve eşi Neslihan Er Oğur'un darbe girişiminin ardından birçok FETÖ'cü gibi Güney Afrika'ya kaçtığını tespit etti. Turgay Oğur'un, FETÖ'nün ODTÜ imamı olduğu ifade edildi. Oğur'un, 17-25 Aralık darbe girişimine açıktan destek verdiği, kurucusu olduğu Genç Siviller'in ise FETÖ'yü eleştiren hiçbir eylemine izin vermediği ortaya konuldu. Adli kaynaklar, Oğur'un, Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından FETÖ tarafından çıkarılan Meydan gazetesinde köşe yazarlığı yaptığını, Can Erzincan Televizyonu'nda FETÖ'yü savunduğunu ve kapatılan Kimse Yok mu Derneği'nin yurt dışı faaliyetlerine katıldığını da belirledi. Oğur'un kayınpederi Bursa Girişimci İş Adamları Derneği (BUGİAD) Başkanı Ali Fuat Er de, darbe girişimin ardından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı."

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük de Twitter’dan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Bu arada Yıldıray Oğur da ajanlık yapmaktan vakit bulursa FETÖ'cü abisine yurda dönmesi için çağrı yapacaktır umarım.”

ETİKETLER

turgay oğuryıldıray oğurkenan kıransabahyurt dışı

İlgili Haberler

Yıldıray Oğur: 'Cumhurbaşkanı yasası' yeni bürokratik vesayetlere kapı açıyor, sistemin kalbi Meclis olmalıdır

"Hukuk fakültesi öğrencilerinin kapısında şehit düştüğü Meclis daha fazlasını hak ediyordu"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24