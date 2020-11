Yıldıray Oğur: Siyasette uzun bir süredir var olan jurnalcilik virüsü dinden, futbola kadar yayılıyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in açıklamalarını hatırlatarak, "Siyasette uzun bir süredir var olan jurnalcilik virüsü dinden, futbola kadar yayılıyor" görüşünü savundu.

Oğur, "Türkiye’deki hukuk öyle bir hale geldi ki bir Selefi cemaat lideri bile mahkemelere lafta hak, hukuk, insan hakları gibi Avrupalı kavramlar kullanıp, uygulamada muhaliflere Doğu despotluğu uyguluyorsunuz diyor. Herhalde Cübbeli Ahmet’in de masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkı gibi evrensel hukuk normları pek umurunda değildir. Özellikle de İslami akidelere aykırı bulduğu Selefi grupların tasfiyesi gibi daha büyük ‘hak’ bir dava söz konusu iken adaleti gözetmenin ne önemi olabilir ki! Hele de zemin ve iklim şartları jurnalcilik için bu kadar müsait iken bu fırsatı kim kaçırmak ister! Bu büyük fırsat penceresinin sadece Cübbeli Hoca değil, Rıdvan hoca bile farkında." düşüncesini dile getirdi.

Oğur, "Rakip futbol yorumcularını eski tweetleri üzerinden FETÖ’cü, Cumhurbaşkanımıza hakaret ettiler diye ihbar ettiği televizyon yayını devrin iyi bir özetiydi.Siyasette uzun bir süredir var olan jurnalcilik virüsü dinden, futbola kadar yayılıyor. İktidar tek elde toplandıkça, sadece bir kişiyi ikna ederek her şeyi yapmak mümkün oldukça da bu virüsün yayılmasını durdurmak mümkün değil.Toplumların içini çürüten, güvensizliği artıran, şahsiyetleri öldüren bir virüs jurnalcilik. Bundan 130 yıl önce Mehmet Akif’e: 'Müvekkel eyleyip câsûsu her vicdâna, her hisse, düşürdün milletin en kahraman evlâdını ye’se' dedirtmişti. Durumu bundan daha veciz ifade edemeyince de işte böyle uzayan yazılar yazılıyor." ifadesini kullandı.

