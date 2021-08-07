Yıldıray Oğur: Kim ne tweet attı diye fişleyenlerin; oturup Demet Akalın'ı, Kerimcan Durmaz'ı bile muhalif aktivist haline getirdik diye düşünmelerinde fayda var...

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülebilmesi için Demet Akalın'dan Murat Boz'a, Danla Biliç'ten, Şahan Gökbakar'a, İbrahim Çelikkol'dan milyonlarca takipçili Tik-Tok fenomemlerine kadar herkesin yardım topladığını, helikopter bulmaya çalıştığını belirterek, "Bu ünlü aktivizmin öncülüğünü ise influencerlar yapıyor. Bol takipçili, ürün tanıtımları yaparak para kazanan Instagram’ın ünlü isimleri bu bağlantılarını yardım ve yangına müdahale için kullanıyorlar. Sahadaki aktivistler, sivil toplumcular, belediye görevlileriyle iletişim içinde yardım listeleri oluşturuyor, o ihtiyaçların toplanmasını sağlıyorlar.

Meriç Keskin, Ece Zaim gibi ünlü influencerlar bayağı büyük işler başarmışlar. Ünlüler, daha az ünlüler, ünsüzler 10 gündür müthiş bir seferberlik halinde, işi gücü bırakmış sivil toplum örgütleriyle birlikte yangınla ilgileniyor, haberleri duyuruyor, çağrıları paylaşıyor, yardım topluyor, yardımları paketliyor, doğrudan yangına müdahale ediyorlar.

Bu arada bugüne kadar olmadıkları kadar da eleştireller. Herhalde konu siyasi değil yangın diye düşünüp, zamanında yangına müdahale etmeyen, eksik kalan yetkilileri eleştirmişler." diye yazdı.

"Help Turkey" paylaşımı yapanların fişlemelere neden olduğuna işaret eden Oğur, "Günlerdir, dış güçleri ülkemize müdahaleye çağırmakla, mandacılıkla, dışarıdan birilerinden talimat almakla suçlanıyor bu postu paylaşanlar.

Haklarında isimleri verilerek “Bu neyin provası” manşetleri atılıyor.

En son Yeni Asır gazetesi “Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız” manşetiyle sekizini pespaye bir üslupla hedef gösterdi.

Linç artık alışılmış bu seviyesizlikte de kalmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Help Turkey postuyla ilgili soruşturma açtı.... Sosyal sorumluluk, vatanseverlik denip takdir edilecek bir çaba gösteren sanatçıları, influencerları, instagram fenomenlerini bile devlet düşmanı olarak gören, onların eleştirilerinde bile art niyet arayan, yargıyı seferber eden, vatanseverliklerini sorgulayan bir iktidar anlayışı Türkiye’ye yakışmıyor.

Kim ne tweet attı, kim hangi storyi paylaştı diye fişleyenlerin oturup, ne yaptık da Demet Akalın’ı, Şahan Gökbakar’ı, Kerimcan Durmaz’ı bile muhalif aktivist haline getirdik, influencerları mandacı ilan ettik diye düşünmelerinde fayda var..." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

TIKLAYIN | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımlara soruşturma