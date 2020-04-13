Yıldıray Oğur: İktidar medyasının tuzu kuru yazarları, panikle marketlere gidenlere 'zeka özürlü, ayı, alt tabaka' diye hakaret etti

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, İçişleri Bakanlığı'nın 10 Nisan 2020 akşamı geç saatlerde ilan ettiği sokağa çıkma yasağından önce marketlere yönelen vatandaşlara yönelik tepkileri değerlendirdiği yazısında, "Nasıl olsa iktidarın bir tasarrufunu eleştirmek yerine, suçu savunmasız halka atmak ucuz ve maliyetsizdi, cehalet, bilinçsiz, eğitimsiz, açgözlülük, lüksünden ödün vermemek gibi laflar havalarda uçuştu. Ertesi gün hızını alamayan iktidar medyasının bazı tuzu kuru yazarları o geceki kaotik iki saatte panikle marketlere gidenlere “zeka özürlü, ayı, alt tabaka, lümpen” diye hakaret etti." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, mağlupların galipleri taklit ettiğini belirterek, "Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzer ve tabii ki coğrafya kaderdir..." diye yazdı.

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