'Yılda 360 bin kişi iş kazası sonucu ölüyor!'

Hikmet Durgun/ Mersin

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Mersin Şube Başkanı Seyfettin Atar, Dünya Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünyada her 15 saniyede bir işçinin iş kazaları veya meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Günde ise yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir" dedi.

"İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri EMO Mersin Şubesi Başkanı Seyfettin Atar, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıl dönümünün "İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" olarak kabul edildiğini belirtti. Bugüne kadar hayatlarını kaybeden bütün işçileri saygıyla andıklarını ifade eden Atar, "Dünya Uluslararası Çalışma Örgütü rakamlarına göre, bugünün dünyasında her 15 saniyede bir işçi, iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Her yıl yaklaşık olarak 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı yaşamını yitirmektedir. Her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Her yıl, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi yaşamını yitirmektedir. Ülkemiz açısından durum oldukça vahimdir. Ülkemizde her gün ortalama 176 iş kazası olmakta, 3 emekçi yaşamını kaybetmekte ve 5 emekçi iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz iş kazalarında Avrupa ve dünyada ilk sıralarda, ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır" ifadesini kullandı.

Atar konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Çalışanlar da bu doğrultuda alınan tedbir ve talimatlara uymakla yükümlüdürler. İlgili düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını denetlemek ise elbette devletin görevidir. Bu ise ancak tarafların uzlaşma içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemine inanmaları ile mümkündür. Ne yazık ki, yeni çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da sorunun merkezine inen ve ona göre çözümler üreten bir yasa değildir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iş cinayetleri ve ölümler artarak devam etmektedir. Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. Oysa her zaman söylediğimiz gibi, iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için iş yerlerinde 'önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği' anlayışı yerleştirilmelidir. Cinayetlerin sorumluları iş yerinde gerekli tedbirleri almayan işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan ilgili bakanlıktır."