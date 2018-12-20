Yılbaşında sevdiklerinize 'Ali İsmail Korkmaz Vakfı Ajandası' alın, 'iz bırakanlar'a destek olun

Her sene farklı bir temayla hazırlanan geleneksel Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) ajandaları, bu yıl "iz bırakanlar" temasıyla hazırlandı. Bilim, sanat, edebiyat ve spor gibi farklı alanlarda iz bırakan 12 kahramanın biyografisinin yer aldığı ALİKEV 2019 İz Ajandası, sadece bir ajanda değil, bir "cesaret kitabı" olarak arşivinizin en özel kısmında yer alacak.

"Ben geçip gitmek isterdim hayattan, o iz bırakmak için uğraşırdı. O tadına doyum olmaz bir şiirdi, ben taslak halinde bir roman..."-Yekta Kopan

Geçtiğimiz yıllarda "barış", "umut" gibi farklı konuların ele alındığı ve birçok ünlü ismin, yazar ve illüstratörün katkı sunduğu geleneksel ALİKEV ajandaları, 2019 yılında "iz bırakanlar" temasıyla tasarımcı Gökçe Cantürk'ün dokunuşu ve gazeteci-yazar Anıl Mert Özsoy'un anlatımıyla hayat buluyor. ALİKEV 2019 İz Ajandası’nda iz bırakmış 12 kahramanın şiir tadında öyküleri yer alıyor.

İz bırakan 12 isim

ALİKEV 2019 İz Ajandası; bilim, sanat, edebiyat, spor gibi farklı alanlarda iz bırakan 12 önemli ismin biyografilerinden oluşuyor. Farklı alanlarda ilkleri gerçekleştirerek adını tarihe kazıyan bu öncü isimler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Bengütaş, Semiha Berksoy, Vecihi Hürkuş, Süreyya Ağaoğlu, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Safiye Ali, Afife Jale, Abidin Dino, Refet Angın ve Nezihe Muhiddin yer alıyor.

Gözünü kaybetmesine rağmen vazgeçmeyen ve dünyaca ünlü bir yazar olan Yaşar Kemal’in; kadınların örselendiği o yıllarda takma isimle sahneye çıkan, göz altına alınan ve evlatlıktan dahi reddedilen Afife Jale’nin ve daha nicelerinin hayat hikayeleri herkese cesaret verecek.

"İz bırakabilmeleri için destek oluyoruz"

Gürkan Korkmaz, bu yılki temalarının neden iz bırakanlar olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Geleceğin bilim insanlarına, mühendislerine, sanatçılarına, öğretmenlerine ihtiyacımızın olduğu bir dönemdeyiz. ALİKEV olarak bunun için çalışıyoruz, gençlerin düşlerine güç veriyoruz. Gençlerin iz bırakan işler yapabilmeleri için desteklerimize ihtiyaçları var. Türkiye’de örnek ve ilham alınacak çok fazla isim var."

Emel Korkmaz ise, "Yarım bırakılmaya zorlanmış düşlerin, gelecekte bir gerçeğe dönüşmesini sağlamak üzere çalışıyoruz. Her bir gencimizin iz bırakan işlere imza atması dileğimiz. Bunun için gençlerin düşlerine destek olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yılbaşı için özel bir hediye olarak arşivlerinize ekleyebileceğiniz ALİKEV 2019 İz Ajandası'na şu adresten ulaşabilirsiniz.