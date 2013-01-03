Yılbaşı gecesi markette kapalı kaldı

Fransa'da yaşayan bir kadın yılbaşına kilitli kaldığı süpermarkette tek başına girdi.
Belçika sınırına yakın Roubaix bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki kadın, süpermarkette baygınlık geçirdiğini hissedince tuvalete gitti ve çıktığında mağazayı boşalmış ve kilitlenmiş halde buldu.
Salı sabahı işe gelen personel, geceyi dükkânda geçiren yaşlı kadınla karşılaştı. Yorgunluk belirtileri gösteren kadın, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
Fransız medyası, kadının birkaç kez alarmı harekete geçirdiği halde kimsenin yardıma gelmediğini duyurdu.
(BBCTürkçe)