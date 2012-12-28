Yılbaşı gecesi alkol tüketeceklere öneriler

Yılbaşı gecesinin yaklaşmasıyla uzmanlar alkol ve yemek sınırı konusunda uyardı. Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Meltem Şeniz Toksoy, yoğurt tüketilmesini tavsiye ederken, mümkün oldukça ağrı kesici alınmaması gerektiğini belirtti.

Yılbaşı gecesi alkol tüketeceklere önerilerde bulunan Diyetisyen Toksoy, "Yoğun alkol alınan gecelerin ertesinde ortaya çıkan baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk, susuzluk hissiyle başa çıkmak zordur. Bizi rahatsız eden etkilerinin yanı sıra fazla alkolün iç organlarımıza verdiği zarar zamanla ortaya çıkmaktadır" dedi.

Alkol ertesini daha az zararla atlatmak, mide ve karaciğeri korumak, toksik etkisini azaltmak için etkili bir karışım hazırlamanın mümkün olduğunu söyleyen Toksoy, yeni yılın ilk günü için detoks formülü şu şekilde özetledi:



"1 litre suya, 5 gr rezene, 5 gr zencefil, 1 demet maydanoz, 1 bütün limon, 2 kabuk tarçın, 10 gr hindiba kökü ile hazırlanan çaydan, gün içinde öğün aralarında 1’er büyük bardak için. Yoğurt tüketin, zor durumda kalmadıkça ağrı kesici almayın."



'Kahve doğru bir seçim değil'



Uyarıcı etkisi olan kafeinin sıvı kaybını ve mide asidini artıracağını, fazla alkol tüketilen günlerden sonra kahve içmenin doğru bir seçim olmadığını, etkisinin ise anlık olduğunu vurgulayan Toksoy “Yağlı besinler bulantıyı arttıracağından tercih edilmemeli.

Yoğurt içindeki probiyotikler mide ve bağırsaklardaki şişkinliğe iyi gelecektir. Muz, kivi gibi C vitamini ve potasyum içerikli besinler vitamin kayıplarının önüne geçecektir. Gün içinde yenen yiyecekler sebze ağırlıklı ve hafif olmalıdır” tavsiyesinde bulundu.