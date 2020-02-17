'Yılanların toplu seks partisi' ziyaretçileri şaşırttı

T24 Dış haberler

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Lakeland Doğal Yaşam Parkı'nın bir bölümü yılanların dönemsel toplu çiftleşme etkinliği için kapatıldı. Park yönetimi, ziyaretçilerin şaşkınlığı üzerine açıklama yaparak çiftleşme sezonu bittiğinde yılanların kendi yollarına gideceğini söyledi.

Lakeland Parkı ziyaretçileri gezinti yaptıkları sırada yılanların oluşturduğu kalabalığı fark etti. Ziyaretçilerden gelen tepkiler üzerine şehrin Kamu Hizmetleri Departmanı bölgedeki yılanlar üzerinde bir araştırma yaptı.

Araştırmanın sonunda Florida su yılanlarının yıllık çiftleşme dönemi olduğu, kalabalık gruplar halinde seks yaptıkları ortaya çıktı.

Yetkililer yılanların etrafına 'Dikkat' şeridi çekti.

Kamu Hizmetleri Departmanı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu açıklama yer aldı: "Bu yılanlar insanlar onları rahatsız etmediği sürece agresif olmaz. Çiftleşme dönemi bittikten sonra yılanlar kendi yollarına gidecek. Bu yılanlar ekosistemimizin büyük bir parçası ve rahatsız edilmemeliler"