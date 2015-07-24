Yılanların atası bulundu!

Brezilya’da 113 milyon yıllık dört bacaklı yılan fosili bulundu. Dinazorlarla aynı dönemde yaşayan fosilin modern yılanların atası olduğu düşünülüyor. Bilim insanları ilk kez bir dört bacaklı yılan fosiline rastlandığını söylüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; fosil, yılanların denizden gelmediği tezini de güçlendirdi. Daha önce de arka bacakları olan yılan fosilleri bulunmuştu. Bilim dergisi Science’ta yayımlanan araştırma sonuçlarına göre; fosil, bu hayvanların yüzmeye değil, delik açmaya adapte olduklarına işaret eden izler taşıyor. Bu da yılanların karada evrim geçirdiği tezini destekliyor.

BBC’ye konuşan, İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nden Dr. Nick Longrich, "Yılanların deniz canlılarından türedikleri tezi giderek zemin kaybediyor. Bu bilinen en ilkel yılan fosili ve deniz canlısı olmadığı çok açık" dedi. Dr. Longrich, fosilin kuyruğunun palet şeklinde olmadığına dikkat çekerek, hiçbir yüzgeç işaretinin bulunmadığını, uzun gövde ve kısa burnun toprak kazan hayvanlara özgü özellikler olduğunu vurguladı.

Ön ayakları (kolları) 4, arka ayakları 7 milimetre uzunluğunda olan 19,5 santimetrelik fosile Tetrapodophis amplectus adı verildi. Hayvanın, vücuduna oranla daha zayıf kalan bacaklarını yürümek için değil, avını kavramak için kullandığı tahmin ediliyor. Dinozorlarla aynı dönemde yaşayan hayvanın midesindeki kalıntılar, hayvanın son avının bir başka omurgalı canlı olduğuna işaret ediyor.