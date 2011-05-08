-''YIKIM VE PARÇALANMA KAÇINILMAZ'' İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AKP ve PKK rol paylaşımı içinde. Türk Milletinin başına türlü belalar açmak için iş birliğine girmişler. Süreç böyle giderse yıkım ve parçalanma ne yazık ki kaçınılmaz olacaktır" dedi. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda, partisinin İstanbul milletvekili adaylarının tanıtım toplantısına katılan Bahçeli, herkesin Anneler Günü'nü kutladı. Osmanlı'yı yıkan küresel aktörlerin, bugün yeni bir oyun için kendilerine yeni bir Damat Ferit bulduklarını öne süren Bahçeli, ''Başbakan Erdoğan'ın, izlediği politikalar adeta Damat Ferit'i tekrar diriltmiştir. Neresinden bakarsak, bakalım karşımızda iflas etmiş bir hükümetin çatırdama ve çökme sesleri vardır. Maalesef uçuruma doğru geldikçe aziz milletimizi de peşinden sürüklemek istemektedir ve Başbakan, ülkemizi yıkımın karanlık eşiğine kadar getirmiştir'' diye konuştu. Kastamonu'da polis otosuna saldırı olayını hatırlatan Bahçeli, şöyle konuştu: ''Eğer bugün terör örgütünün güvenlik güçlerimize saldırısı güpe gündüz gerçekleşebiliyorsa, bunun sorumlusu öncelikle AKP hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tartışmasız PKK açılımının acı bir sonucudur. Bu olayı nefretle ve şiddetle lanetliyoruz. Katillerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sorarım sana, hani analar ağlamayacaktı? Hani göz yaşları dinecekti? Sayın Cumhurbaşkanı hani güzel şeyler olacaktı? Hani çok ümitliydiniz? Nerede kaldı acıları dindirme beyanlarınız. Hani sorunları çözecektiniz? Milletimizi kandırmaya ve aldatmaya utanmıyor musunuz? Bu aziz milletin izzeti nefsiyle oynamaya ne hakkınız var.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin ülkeyi bölme noktasına getirdiğini ileri süren Bahçeli, ''Ne mutlu Türküm diyene' sözünden rahatsızlık duyan da andımızı kaldırmaktan bahseden de TRT 6'yı kuran da sizsiniz, terörle mücadeleyi sekteye uğratan ve ağırdan alan da Hizbullahçıları bırakan da sizsiniz. Kimsenin gücü bu ülkeyi bölmeye yetmeyecek'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın Davos'ta Filistinlileri savunmak için sahte bir ''one munite'' dediğini, Washington'da ise Türk milleti için muhataplarına ''yeter artık'' diyemediğini öne süren Bahçeli, ''Desteksiz atıyorsun. Sana güvenecek kimse yok artık. Sayın Erdoğan, yüreğin yetiyorsa, cesaretin varsa, terörün arka bahçesindeki mihraklara Kasımpaşalılığını göster de görelim. Biz de alkışlayalım, sana destek olalım. Ama böyle bir niyetiniz yok, olamaz da. Çünkü bölücülük AKP döneminde meşruluk kazandı. Katiller, bu dönemde rahata ve huzura erdi. Şehirler AK Parti iktidarında yaşanmaz hale geldi. Türk polisi bu haysiyetsiz iktidar zamanında tokat yedi. Türk bayrağı bu iktidar zamanında çiğnendi, yırtıldı, yerlerde sürüklendi. PKK'yı meclise taşımak için Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na kadar herkes mücadele etti'' ifadelerini kullandı. -''YIKIM VE PARÇALANMA KAÇINILMAZ''- AK Parti'nin Türkiye'nin üniter ve milli devlet yapısına derin tahammülsüzlük duyduğunu savunan Bahçeli, şunları söyledi: ''12 Haziran'da AKP tekrar iktidara gelirse, yeni Anayasayı siyasi bölücülerle birlikte yapacak ve Türk Milletini etnik tasnife tabi tutacaktır. Hedefte Türklüğün ve Türkçe'nin Anayasa'dan çıkarılması vardır. Böylelikle Anayasaya ikinci bir dilin girmesi ve etnik kimliklerin taşınması sağlanacaktır. Sonra ise sırayı yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yoluyla özerkliğe giden yolun açılması alacaktır. En sonunda Kürdistan kurulması amaçlanmaktadır. Suriye'deki sarsıntıların, Irak'taki bölünme operasyonların ve Ortadoğu'daki kargaşanın altında gerçekte büyük Kürdistan yatıyor. Sayın Başbakan maşa olarak kullanılmaktadır. PKK açılımı da AKP'nin eline tutuşturulmuş ve içeriği okyanus ötesinde doldurulmuş bir bölünme reçetesidir. AKP ve PKK rol paylaşımı içinde. Türk Milletinin başına türlü belalar açmak için iş birliğine girmişler. Süreç böyle giderse yıkım ve parçalanma ne yazık ki kaçınılmaz olacaktır. Yıkım projesini isteyenler, AKP'nin bir dönem daha iktidarda kalmasını istemektedirler. Başbakan ise yapacağı iş karşılığında Başbakanlık makamını istemektedir.''