'Yıkım ekibinin silah kullanma yetkisi var mı?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, kentsel dönüşüme karşı çıkarken taşlı sopalı saldırılara uğrayan Ankara Dikmen Vadisi hakkında İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “ Yıkım için giden ekiplerin halka karşı silah kullanma yetkisi var mıdır?diye sordu. Aygün, vadi halkının defalarca aramasına rağmen olay yerine polisin gitmediği iddialarını da gündeme taşıdı. Dikmen Vadisi’ni Meclis gündemine taşıyan Aygün, İçişleri Bakanı Muammer Güler ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a ayrı ayrı yönlendirdiği sorularda şu gerekçelere yer verdi:

‘Dikmen vadisi halkına saldırıları arkası kesilmiyor’

Yıllardır AKP’nin ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm politikalarına karşı barınma hakkı mücadelesi veren Dikmen Vadisi halkının uğradığı saldırıların ardı arkası kesilmemektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım ihalesini devrettiği taşeron şirket her seferinde halka karşı farklı yöntemler kullanmaktadır.

‘14 Mart’ta pompalı tüfekle saldırıldı’

Önceleri Dikmen Vadisi Halkı’na taşlarla, sopalarla saldıranlar son olarak 14 Mart günü pompalı tüfeklerle saldırmıştır. “Taşeron işçi” görünümdeki eli silahlı kişiler, halka kurşun yağdırırken ortalıkta hiç güvenlik görevlilerinin olmaması ya da olanlarında müdahale etmemesi düşündürücüdür.

‘Silahlı saldırıda bulunan çete üyeleri yerine vadi sakini tutuklandı’

Gerçi daha sonra vadi halkının yapmış olduğu açıklamalarda güvenlik görevlilerinin de saldıranlar içinde göründüğünü ve saldıranları değil kendini korumak için karşılık veren Dikmen Halkını kameralara çektiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca silahlı saldırıları görüntülerle tespit edilen çete üyelerinin hiçbirisi tutuklanmazken vadi sakinlerinden İbrahim Seven’in tutuklanması kabul edilebilir bir durum değildir.

‘Olay yerinde güvenlik görevlileri varsa niye müdahale etmedi?'

-Olaylar saat kaç sularında başlamıştır? Olay yerine güvenlik görevlileri saat kaçta varmıştır? Olayların başladığı saatte olay yerinde güvenlik görevlileri var mıdır? Var ise neden müdahale etmemişlerdir?

-155 Polis İmdat hattına konu ile ilgili kaç ihbar telefonu gelmiştir? İhbarları kimler değerlendirmektedir?

-Vadi halkının, defalarca aramalarına karşın olay yerine polisin gitmediği iddiası doğru mudur? Doğru ise neden polis gitmemiştir?

-155, Yıldızevler Karakolu, Valilik, Ankara Emniyet Müdürlüğü defalarca aranmasına rağmen neden önlem alınmamıştır? Yetkililer hakkında soruşturma açılmış mıdır? Açılmamış ise açmayı düşünüyor musunuz?

-Yıkım için giden ekiplerin halka karşı silah kullanma yetkisi var mıdır? Şirket elemanları bu gücü ve yetkiyi nereden almaktadırlar?

-Yıkım ekibi içerisinden olaylara karışanlardan gözaltına alınan var mıdır? Var ise kaç kişi gözaltına alınmıştır? Tutuklanan olmuş mudur?

-Vadi halkından kaç kişi gözaltına alınmıştır ve tutuklanmıştır?

-Silahlı kişiler tespit edilmiş midir? Haklarında işlem yapılmış mıdır? Ne işlem yapılmıştır?

-Yıkım kararı alındığı tarihten itibaren Dikmen Vadisi’nde kaç olay yaşanmıştır?

-Dikmen Vadisi’nde yaşanan son olaylardan sonra ne gibi önlemler alınmıştır? Halkın can güvenliği var mıdır?

-Dikmen Vadisi’nde yaşayan vatandaşların talepleri nelerdir?

CHP’li Aygün Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a yönelttiği sorular şöyle.

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yıkım ihalesini alan firma kime ya da kimlere aittir? Ne zaman kurulmuştur? Yıkım ihale sözleşmesinde yazılı olan şartlara uygun bir firma mıdır?



-Firma daha önce Ankara’da veya başka yerde yıkım vs. yapmış mıdır? Yıkım işi yapabilecek teknik donamıma ve yasal yetkiye sahip bir firma mıdır?

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım ihalesi kapsamında; bu ihaleyi alan firmaya, yöredeki yurttaşlara zor kullanma, gereğinde ateşli silah, sallama tabi edilen kesici aletler, taş ve sopalarla fiili saldırıda bulunma yetki ve görevi de verilmiş midir? Böylesi bir görev ve yetkinin yasal dayanağı nedir?

-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım ihalesini alan firmanın yöredeki yurttaşlara yönelik saldırısında kullandığı ateşli silahlar, sallama tabir edilen kesici aletler, taş ve sopalar; ihaleyi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mı temin edilmiştir? Yoksa ihaleyi alan firma bunları kendisi mi temin edip kullanmaktadır?



- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Dikmen Vadisi 4.ve 5. Etaplarda uygulanmak istenen kentsel dönüşüm projesinin hukuki ve maddi varlığı devam etmekte midir? Yoksa bu bölge, ilgili bakanlığın tasarrufuna mı verilmiştir? Eğer bu bölge, riskli alan ilan edilerek ilgili bakanlığın tasarrufuna verildi ise, bu bölgede bir yıkım işlemini ihale etme konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi hangi yetkiyi kullanmaktadır? Büyükşehir belediyesi tarafından bu kapsamda verilen ihaleden bakanlığın bilgisi ve onayı var mıdır?



-Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım ihalesini alan firmanın 13 Şubat ve en son 14 Mart günü yöredeki yurttaşlara yönelik gerçekleştirdiği ve ateşli silahların, sallama tabir edilen kesici aletlerin, taş ve sopaların kullanıldığı saldırı olayları ile ilgili bu firma yetkilileri ve personeli nezdinde ne gibi bir adli ya da idari işlem yapılmıştır ?