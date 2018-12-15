Yiğit Özşener: Hayatın adil olduğuna inanmıyorum

Oyuncu Yiğit Özşener, oynadığı dizide bir karakterin, “Adalet zamanın kölesidir” sözlerine istinaden hayatın çok adil olduğuna inanmadığını söyledi. Özşener, "Dışarıdan empoze edilecek hiçbir adaletin çok fazla raf süresi yok. Bu, insanın içinde olup biten bir şey" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin, "Dijitalde içerikteki özgürlük, her işin içine gerekli gereksiz küfür yerleştirilmesine de sebep oluyor sanki" yorumuna, "Kötü senaryoların yazılma sebebi küfredemememiz ya da bacak gösteremememiz değil" yanıtını verdi. Özşener, "Tabii bunlara ihtiyaç duyulan senaryolar olabilir; olaya muhafazakâr bir yerden bakmıyorum. Ama işi küfür ve bacak üzerine kurmak bana yanlış ve çiğ geliyor" diye devam etti.

"Hayatın çok adil olduğuna inanmıyorum" diyen Özşener, "İnsanın kendi içinde, başkalarıyla kurduğu ilişkilerde adil olması gerektiğine inanıyorum. Onun dışında, dışarıdan empoze edilecek hiçbir adaletin çok fazla raf süresi yok. Bu, insanın içinde olup biten bir şey" ifadesini kullandı.

Özşener, "Ekranda genellikle karanlık ve gizemli tipleri canlandırdınız. Bu sizin tercihiniz miydi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Derinlikli karakterleri seviyorum. İnsanlık hali de böyle bir şey değil mi? Demir paralar gibiyiz; hepimizin bir yazı, bir de tura tarafı var. Bununla bir karakterde oynamak ve temas kurmak güzel."

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