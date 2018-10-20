Yiğit Özgür'ün ‘hunilileri' Ezel Akay'ın yönetmenliğinde sahneye taşınıyor

Yönetmen Ezel Akay, Yiğit Özgür’ün ‘hunililer’ karikatürlerinin 12 kişilik bir oyuncu kadrosuyla tiyatro sahnesine taşınacağını duyurdu.

Posta gazetesinden Nilüfer Türkoğlu’na konuşan Akay, kendisine "Yiğit Özgür’ün karikatürlerinden yola çıkarak bir oyun yapar mıyız" şeklinde bir teklif geldiğini belirterek, "Ben de Yiğit’i ve karikatürlerini çok severim. Emre Özbay, o karikatürlerden oluşan bir oyun yazdı. Biz de 12 kişilik bir oyuncu kadrosu topladık, provalara başladık. Adı da ‘Hunililer’ olacak şekilde, Kasım sonunda çıkacak gibi planlıyoruz. Ama uzayabilir tabii… Biraz garip bir oyun. Kolay bir oyunculuk tarzı değil. Neredeyse sürreal bir komedi demek lazım” dedi.

Bir proje daha: Türkmen aşçıyla Şaman bir prensesin hikayesi

‘Aşçı ve Prenses’ isminde bir yemek filmi de tasarladıklarını söyleyen Akay, “İpek Yolu üzerinde geçen, Çin’in İpek Yolu Teşvik Programı’nda yer alabilecek çok büyük bir proje. Bir Türkmen aşçıyla Şaman bir prensesin hikayesi. İkisi de aşçı. Biri vejetaryen, biri etçi; iki aşçının, Selçuklu döneminde Çin’den Anadolu’ya yolculuğunu anlatan macera, fantezi ve yemek üzerine bir film. Üç senedir hazırladığımız bu film, umarım 2019’un yazında hazır olmuş olacak” diye konuştu.

"Türk dizileri çok çok çok popülist"

Türk dizilerine de değinen Akay, projelerin sinemacılar için ‘pek iyi şeyler’ olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Çok çok çok popülist şeyler. Aralarında tek tük özgün olup da kendisini kabul ettiren çok az dizi var. Ama onlar da hemen uzamak ve kötü çekilmek zorunda kalıyor. Dizi sektörünün üzerinde çok ticari baskı var.”