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Ekonomi

Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası'na: Faizi indirin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut Merkez Bankası'nın faiz indirecek adımları atması gerektiğini söyledi

21 Mart 2016 12:40

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandını düşürmesini beklediğini söyledi. Doların 2,88-2,92 bandını aşmaması durumunda 2,80-2,82'ye döneceğini söyleyen Bulut, "Faiz mutlaka ve mutlaka aşağı gelmeli. Burada artık piyasadaki verileri görerek ve Türkiye'de para girişi olduğunu görerek ve Türkiye'nin pozitif ayrıştığını görerek artık Merkez Bankası'nın da bu faiz indirimi ile ilgili adım atması gerekiyor" dedi.

Sonuçları 24 Mart'ta açıklanacak olan TCMB Mart Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini ve faiz koridorunun alt bandını sabit tutması beklenirken, faiz koridorunun üst bandında bir indirim ise düşük de olsa beklentiler arasına yer alıyor.

Bulut, TRT'de yaptığı açıklamalarda, TCMB'nin bu haftaki kararla ilgili beklentilerinin sorulması üzerine ise, "Ben vatandaş olarak artık TCMB'nin faizlerde, en azından koridoru yukardan aşağı doğru çekerek daraltması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bulut artık faizlerde aşağı doğru trendi başlatacak adımların atması gerektiğini de söyledi.

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