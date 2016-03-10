Avrupa Merkez Bankası, politika faizini yüzde sıfıra çekti

Avrupa Merkez Bankası (AMB), küresel piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı.

Banka, politika faizini sıfır olarak belirlerken mevduat faiz oranını yüzde -0,4'e indirdi.

AMB, varlık alımını da aylık olarak 80 milyar euroya çıkardı.

Mevduat faiz oranını eksi 0,4'e indirilmesi kararının ardından dolar kuru 2,88'in altına inerken Euro, dolar karşısında değer kaybetti.

Euro/Dolar paritesindeki kayıp yüzde 1,5'e yaklaştı. Euro/TL ise 3,13 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL de gelişmekte olan ülke para birimlerine desteği ve Türkiye'nin mülteci krizi nedeniyle AB ilişkilerini daha da geliştireceği beklentileriyle bir ay aranın ardından ilk kez 2,88'in altında.

BIST 100 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 79 bin 135 puandan işlem görüyor.

18 ay sonra gelen indirim kararı

ECB, 2014 yılının Eylül ayındaki toplantısında ekonomiyi canlandırmak için radikal kararlar almış, yüzde 0,15 olan politika faizini yüzde 0,05'e, yüzde 0,40 olan marjinal borç verme faizini yüzde 0,30'a ve mevduat faizini yüzde eksi 0,10'dan yüzde eksi 0,20'ye çekmişti.

Banka daha sonra 2015 yılı Aralık ayındaki toplantısında ise mevduat faizini 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,20'den yüzde eksi 0,30'a indirmişti.