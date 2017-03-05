Yiğit Bulut'tan Ertuğrul Özkök'e Hz. İsa'lı yanıt: İncilerinizi domuzlara atmayın!

Dünyadaki Müslüman sayısının Hristiyan sayısını geçeceğini ifade ettiği yazısında "Ekonomide geçme ihtimali var mı bilmiyorum" diyen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün kendisine 'saldırdığını' söyleyen Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut, "Bu adama uzun bir cevap hazırlamıştım tam gazeteye gönderecektim, bir dostum aradı, yazıyı okumuş ve 'haklısın hatta şunlar eksik' demek için" dedi. Bulut, yazısında "Katkı yapan dostum Hristiyan ve tarihi çok iyi bilen biri… Bana, sadece tek bir cümle söyledi, Hz. İsa’nın bir sözünü hatırlattı ve bu zavallıya cevap bile verme dedi. Hangi söz mü? Şöyle diyor Hz. İsa; 'İncilerinizi domuzlara atmayın!" ifadelerine yer verdi.

Yiğit Bulut'un Star'da yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

'İncilerinizi domuzlara atmayın'

Dün Hürriyet’in Özkök’ü TV’deki konuşmalarımızı çarpıtarak ve kendini kendi yazısı içinde yalanlayarak çok çirkin ifadelerle bana saldırmış… Konu Papaz okulları ve detaylar… Bu adama uzun bir cevap hazırlamıştım tam gazeteye gönderecektim, bir dostum aradı, yazıyı okumuş ve “haklısın hatta şunlar eksik” demek için… Katkı yapan dostum Hristiyan ve tarihi çok iyi bilen biri… Bana, sadece tek bir cümle söyledi, Hz. İsa’nın bir sözünü hatırlattı ve bu zavallıya cevap bile verme dedi…

Hangi söz mü? Şöyle diyor Hz. İsa; “İncilerinizi domuzlara atmayın!”

Ertuğrul Özkök ne demişti?

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'in dünkü (4 Mart 2017) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Ekonomide geçme ihtimali var mı bilmiyorum.

Korkarım zihniyet değişikliği olmazsa hiçbir zaman geçemeyecek.

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Sanatta, sporda...

Hele hele insan haklarında...

Yine korkarım zihniyet değişikliği olmazsa hiçbir zaman...

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Ama bir konu var ki, Müslümanların Hıristiyanları ne zaman geçeceği konusunda kuvvetli tahmin, hatta beklenti var.

Tarih bile verebilirim.

2070 yılında dünyadaki Müslüman sayısı, Hıristiyan sayısını geçecek.

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İşte size PEW Araştırma Grubu’nun yayınladığı son tahminler:

- 2010 yılında: Dünyada 1 milyar 600 milyon Müslüman, 2 milyar 170 milyon Hıristiyan vardı.

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- 2010 ile 2050 yılları arasında: Müslüman nüfusu yüzde 73, Hıristiyan nüfusu ise yüzde 34 artacak.

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- Her Müslüman Kadın: Ortalama 3.1 çocuk doğururken, Hıristiyan kadın 2.3 çocuk doğuruyor.

- En genç din: Müslüman nüfus bütün dinler arasında en genç nüfusa sahip olanı. Müslüman nüfusun yaş ortalaması 23. Bu da Müslüman olmayan nüfuslardan 7 yaş daha genç olduğu anlamına geliyor. Bu nüfusun yüzde 34’ü 15 yaşın altında.

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- 2050’de: Dünyada 2 milyar 760 milyon Müslüman, 2 milyar 929 milyon Hıristiyan olacak.

Bugün dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya.

Ancak 2050 yılında bu özelliğini kaybedecek. O yıl dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Hindistan olacak.

Hindistan’da Hindular hâlâ toplumun büyük kesimini oluştururken, Müslüman Hintli sayısı 300 milyonu bulacak.

Dünyadaki kendini “ateist” olarak tanımlayan insan sayısı azalmayacak. Ancak dünya inanç dağılımı içindeki oranı azalacak. Bugün dünyada “Ateistim” diyen insan oranı yüzde 16.4.

2050 yılında bu oranın yüzde 13.2’ye düşmesi bekleniyor.

Bu düşüş, sayılarının azalmasından değil, Müslüman nüfusun çok yüksek oranla artmasından kaynaklanacak.

Bu süre içinde 40 milyon kişi din değiştirip Hıristiyanlığa geçecek.

Ancak 100 milyondan fazla Hıristiyan da ya din değiştirecek ya ateistler arasına katılacak.