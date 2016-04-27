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Yiğit Bulut: Meclis Başkanı anayasada laiklik olmasın demedi, laikliğin tanımı olmasın dedi

“Yurtdışından beslenen medya unsurları, her türlü cümleyi çarpıtarak haber yapıyorlar”

27 Nisan 2016 04:02

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Laiklik, yeni anayasada olmamalıdır; dindar anayasadan kaçmamak lazım” sözleri üzerine başlayan tartışmaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut da katıldı. TRT Haber'de Hasan Kurtulmuş'la birlikte yaptığı Derin Analiz adlı programda konuşan Bulut, “Sayın Meclis Başkanı açıklamasında anayasada laiklik olmasın demedi. Haberler ‘Meclis Başkanı açıklama yaptı, anayasada laiklik olmasın’ şeklinde yapıldı. Meclis Başkanı anayasada laikliğin tanımı olmasın dedi” ifadelerini kullandı.

ABC Gazetesi'nde yer alan habere göre, “Yurtdışından beslenen medya unsurları, her türlü cümleyi çarpıtarak haber yapıyorlar.” diyen Yiğit Bulut, “Biraz ahlakınız olsun” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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