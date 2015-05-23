Yiğit Bulut, 'jöleyi fazla kaçırmış' yorumlarına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Yiğit Bulut, “İki silahım yüzlerce mermim var, ben ölmeden cumhurbaşkanına kimse dokunamaz" açıklamaları sonrasında gelen eleştirilerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Sözleri üzerinden siyaset yapıldığını iddia eden Bulut, "bir vatandaş olarak" kendisine yönelik eleştirilere cevap vermek için böyle bir açıklama yaptığını belirtti.

Kendisi için "Jöleyi fazla kaçırmış" diyen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural için "Keşke senin de saçın olsa sen de sürsen" ifadelerini kullanan Bulut, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yle ilgili olarak da "Darbeleri desteklemiş bir siyasi-finansal yapılanmanın uzantısı olarak tepki duyması doğal" dedi.

Yiğit Bulut'un açıklaması şu şekilde:

"'Bu ülkede halkın seçtiklerini seçim dışı yollarla devirmeye kalkanlara karşı her türlü karşı koyacağımızı' ifade ettiğim TV programım sonrası, SİYASETÇİ OLMAMAMA rağmen benim üzerimden siyaset yapma ucuzluğunu gösteren bazı siyasi figürlere birkaç sözüm var ! Birincisi OKTAY VURAL'a... Sizin Genel Başkanınız "seçilmişleri silahla düşürmenin" kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyor... Hiç sanmıyorum... Ne Genel Başkanınız, ne de 12 Eylül döneminde hapiste çürüyen partililerinizin böyle düşündüğünü sanmıyorum... Türkiye'de hangi siyasi harekete gönül vermiş olursa olsun, HİÇBİR İNSAN silahla seçilmiş düşürmeye EVET diyemez ! SEN HARİÇ OKTAY VURAL! SEN diyorum, senin bana hitap ve konuşma tarzının çirkinliği yüzünden ! EVET SEN SEÇİLMİŞLERİ SİLAHLA DEVİREMEZSİNİZ diyenleri küçümseyip TV'lerde dalga geçmeye yeltenecek kadar SİYASET dışı birisin! İnanmışlığın, siyaset anlayışın ve geçmişin bu kadar ! Sana bir tavsiyem var; sonradan olma "ÜLKÜCÜ" arkadaş, git ve YILMA DURAK gibi 12 Eylül döneminde hapislerde çürümüş insanların ailelerine anlat "darbe karşıtlığı" ile nasıl dalga geçtiğini ! Cesaretin varsa git ANLAT ! Son bir sözüm de söylediğin "jöle" lafına. Keşke senin de saçın olsa da sen de sürsen.



Muharrem İnce'ye gelince... Darbeleri desteklemiş bir siyasi-finansal yapılanmanın uzantısı olarak tepki duyması doğal... Aslında İnce için ince söze bile gerek yok; BENİ TACİZ ETTİ diyen Fatma Büyükkömürcü herşeyi anlatmıştı... Bu tip adamların Türk siyasi hayatında olması bile "Atatürk'ün partisiyiz" diyen CHP için büyük bir ayıp ! Bu ayıp CHP'ye ve taraftarlarına YETER de artar bile !



Akşener'e gelince... Bayan olduğu için cevap vermeyeceğim...



Demirtaş'a gelince... Binlerce Türk ve Kürt kardeşimizin kanı ellerindeyken DEMOKRASİ AŞIĞI ÇİÇEK ÇOCUK TASARLAMA projesi kapsamında anlattıklarını ve eleştirilerini CİDDİYE bile almak gereksiz ! Bu ülkenin insanları 7 Haziran'da bu arkadaşların hepsine gereken cevabı verecek...



Bu açıklamalar için kamuoyundan beni anlamasını bekliyorum... Siyasetçi olmadığım halde SİYASİ figürlerin sürekli belaltı siyasi vuruşlarına BİR VATANDAŞ OLARAK CEVABIMI VERMEK İSTEDİM... VE TEKRAR EDİYORUM; BU TOPRAKLARDA HALKIN SEÇTİĞİ HİÇKİMSE SANDIK DIŞI YÖNTEMLERLE AŞAĞI İNDİRİLEMEYECEK! BUNU DENEMEYE BİLE KALKANLARIN SONU HÜSRAN OLACAK! ZORUNDA KALDIĞIM BU AÇIKLAMALAR KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR!"