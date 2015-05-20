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Yiğit Bulut: İki silahım yüzlerce mermim var, ben ölmeden Erdoğan'a kimse dokunamaz!

'Milyonlar şehit olmadan cumuhurbaşkanı şehit olmaz'

20 Mayıs 2015 13:42

Hürriyet gazetesinin, Mısır’ın devrik lideri Muhammed Mursi hakkında verilen idam kararı haberini sunuş tarzı üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP cenahı ile Doğan Medya Grubu arasındaki karşılıklı açıklamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu başdanışmanı Yiğit Bulut da katıldı. Bulut, “İki silahım yüzlerce mermim var, ben ölmeden cumhurbaşkanına kimse dokunamaz” dedi.

TRT Haber kanalında canlı olarak yayınlanan Derin Analiz programına katılan Bulut, "Ben asılmadan bu ülkenini seçilmiş cumhurbaşkanına kimse elini süremez” diye konuştu.

 

‘Milyonlar şehit olmadan cumuhurbaşkanı şehit olmaz’

 

Bunu ‘Yiğit Bulut’ olarak söylemediğini, kendisi gibi milyonlarca vatandaş olduğunu savunan Bulut, şöyle devam etti:

“Bırakın öyle gazeteden sana sesleniyorum diye mektup yazmak, bırakın aşağılamak, bırakın hakaret etmek, bırakın yurt dışında pazarlık yapmak, 2023 Türkiyesi’ne inanan milyonlar şehit olmadan cumuhurbaşkanı şehit olmaz.”

Yiğit Bulut'un açıklamalarına illişkin video şöyle:

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