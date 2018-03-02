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Medya

Yiğit Bulut: 'Çekyat' mı bu; Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya

"Bir de adam olmayan yerler var, onlar da Çekya oldu"

02 Mart 2018 16:50

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmalarından olan Star yazarı Yiğit Bulut, Çekya'nın eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'i serbest bırakmasına tepki gösterdi.Bulut, "Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya" ifadesini kullandı.

Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim, geçen hafta pazar günü Prag'da gözaltına alındı. 2 günlük gözaltı süresi sonrası mahkemeye çıkartılan Müslim, serbest bırakıldı.  Müslim'in serbest bırakılmasını TRT Haber'de değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, kararı önceden tahmin ettiğini söylerken "Fransızlar, neden Hollanda’ya ‘le pays-bas’ yani ‘alçak ülke’ diyor? " başlığıyla (2 Mart 2018) yayımlanan ayzısında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği (AB) içerisinde Çekya mı 'çekyat' mı, 'çekyoş' muydu, onun bir sürü farklı adı vardı. Bu ülkenin kendi kararını alması mümkün değil. Bunun sahibi Almanya. Uzatmaya gerek yok.

"Çekyat mı bu?"

Orada (Çekya) bir adam gibi adamlar vardır, onlar Slovaklardır. Onlar da Slovakya oldu. Bratislava çok güzeldir… Bir de adam olmayan yerler var, onlar da Çekya oldu. Sahibi Almanya diyorum, daha öteye gitmeye gerek yok. Basında Çekya diyorlar… 'Çekyat' mı bu? Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya."

Müslim'in serbest bırakılması Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu. En son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın "teröre destek veren ülke olduğunu" söylemişti.

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