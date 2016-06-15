T24 LogoT24 Logo
Politika

Yiğit Bulut: Bu ülkede Erdoğan dışında kimse siyaset yapmamalı!

"Bizim görevimiz bu ülkede lidere destek olmak"

15 Haziran 2016 11:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, "Türkiye'de Erdoğan dışında kimsenin siyaset yapmaması gerektiğini" savundu.

TRT Haber'de yayınlanan 'Yeni Türkiye' programında konuşan Yiğit Bulut "Bu ülkede zaten lider var siyaseti yapıyor. Başka kimsenin isyaset yapmasına da ihtiyaç yok. İçerde de siyaset yapıyor, dışarda da siyaset yapıyor. Bizim görevimiz bu ülkede lidere destek olmak" dedi.

Liselerdeki ve üniversitelerdeki protestoları da eleştiren Yiğit Bulut, "Taş devrindeki gibi bir birinizin kafasına sopayla vuruyorsunuz. Neyi paylaşamıyorsunuz?" diye konuştu.

ETİKETLER

Yiğit BulutCumhurbaşkanı BaşdanışmanıErdoğan dışında kimse siyaset yapmamalıliderlere destek olmak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24