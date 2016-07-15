Yiğit Bulut: Eski TÜSİAD Başkanı, vergi sıralamasıyla beni Cem Yılmaz'dan daha çok güldürdü

Star yazarı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 'vergi rekortmenleri listesi'yle ilgili olarak, "Eski TÜSİAD başkanı Muharrem Yılmaz, vergi sıralamasında Cem Yılmaz’ın arkasında kalmış. Türkiye’nin dev şirketinin patronu, patronlar kulübünün eski patronu, bu sefer sıralamasıyla beni Cem Yılmaz’dan çok güldürdü!" dedi.

Eski TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, 'vergi rekortmenleri listesi'nde 42'nci sırada yer alan şovmen Cem Yılmaz'ın arkasında kalarak 47'nci sıraya yerleşti.

Yiğit Bulut'un "Bazıları hala anlayamamış" başlığıyla yayımlanan (15 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

"Neyi” diye soracaksınız...

“5-G” adımı ile başta savunma olmak üzere birkaç farklı sektörde Türkiye’nin nasıl bir bilek hareketi yaptığını...

Sevgili dostlar, uzun zamandır konuşuluyor; Türkiye, savunma dinamiklerinde büyük bir atağa kalktı ve “üretim” odaklı yeni bir paradigma gelişiyor... Aslında bu gelişim başta son gördüğümüz “Efes 2016” olmak üzere birçok tatbikata da yansıyor... Türkiye ilkleri yaşıyor... TSK teknolojik üstünlükleri yanı sıra her türlü imkan ve kabiliyetini her alanda sergiliyor...

Peki bazıları neden “bilek hareketini” anlayamıyorlar veya anlamak istemiyorlar? Yapılan tam olarak ne?

Bu noktada geçmişe dönmek ve bir yazımdan kısa bir alıntı yapmak istiyorum...

Aynen paylaşıyorum;

“...dün bir ilki yaşadı ve Telekomünikasyon, Savunma ve Uzay-Havacılık konularında devrim denebilecek bir adım atıldı... Türkiye kendi uydu tesislerine kavuştu ve “olmaz-olamaz” denen bir olay daha gerçek oldu... Bu açılış sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız net bir cümle ile söze başladı; ‘...Türkiye’nin en büyük savunma sanayi atılımının 2003 yılından itibaren başladığını söyleyebiliriz. Artık biz bize yetmek zorundayız. Biz bize yetemediğimiz durumda bağımsız bir Türkiye’den bahsedemeyiz’...Evet, BAĞIMSIZLIĞIN YOLU kendimize yetmekten geçiyor... YENİ ÜRETEN BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE yolunda attığımız ve atacağımız en önemli adımlardan biri de SAVUNMA ENDÜSTRİMİZİ liderlerden olma yoluna sokmak... Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın Arnavutluk’ta ve TAİ’de söylediği gibi ‘İlk 10’a şirketlerimizi sokarken, ilk 100’e de en az 20 şirket ile girmek’... Olur mu? İnanın içeriden engellenmezsek, mevcut şirketlerimizin alt yapısı ve bilgi birikimi ile rahatlıkla başarabiliriz hatta ilk 5’i bile hedefleyebiliriz...

Peki Aselsan’ın, Tusaş’ın ilk 100’e girmeleri, yerli uydu tesisimizin açılması, Cumhurbaşkanımız tarafından konan hedef ile ithal malzeme ile yapılacak 4G’yi atlayıp YERLİ 5G çalışmasına başlanması... Bütün bunlar sizce tesadüf mü? DEĞİL! 2003’ten beri Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda ilgili bakanlıklar, kurumlar, kuruluşlar ve TSK Vakıfları tabanında sessiz ve derinden yürüyen çalışmaların ürünü... Evet, reklam yapılmadı ama Türkiye artık durdurulamayacak şekilde çok önemli adımlar attı... Cumhurbaşkanımız 5G tartışmasını başlatırken aslında çok önemli bir yolu da açtı. Şebekelerde kullanılan “baz istasyon” dahil bütün malzemeler yabancı firmalardan alınıyordu. Bunun anlamı da şu; milyar dolarlar yurtdışına gidiyordu... Oysa bugün durum farklı. Savunma Endüstrisinde lider olan bir şirketimiz ve iki yerli telekomünikasyon araştırma-geliştirme şirketimiz, bu malzemenin tamamını üretmeye çok yakın. Sayın Cumhurbaşkanımızın adımı, 5G’ye geçerken tamamen yerli malzeme ile tesis edilen şebekelerin yolunu açtı ve doğal olarak Türkiye’ye satılacak ‘vadesi dolmak üzere olan’ malzemenin de önünü kesti... SAVUNMA-TELEKOMÜNİKASYON ve ÜRETİM Denkleminin önü açıldı! Daha açık yazayım; bu adımla Savunma Endüstrisinde ve Telekomünikasyon sektöründe üretim yapan ve yapacak olan yerli devler doğmasına yol verdi... Daha fazla detayları paylaşamıyorum fakat şu kadarını söylüyorum; Türkiye için inanılmaz bir adım atıldı ve 2003’ten beri yürünen yol meyvelerini vermeye başladı... Daha neler olacak, izleyin ve Türkiye adına sevinin... Sonuç: Türkiye, her alanda kendine yeten bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor... Sabredenler ortaya çıkacak tablo, kazanılacak yerli üretim imkanı ve oluşacak şirket değerleri sonucu Türkiye’nin nasıl bir adım attığını eninde sonunda anlayacaklar! Şimdiden hayırlı olsun...”

Sevgili dostlar, aslında YAPILAN çok açık ve net!

TEKNİK İMKAN VE KABİLİYETİ ARTARKEN, YERLİ BAĞIMSIZLIK ORANI %66’ya gelen bir ORDU ve arkasındaki savunma sanayii dinamiklerini kolaylıkla görebiliyoruz!

Sonuç: TELEKOMÜNİKASYON İLE ENTEGRE OLAN BİR SAVUNMA SANAYİİ DENKLEMİ BİZE ÇOK DAHA BÜYÜK BİR GELİŞME SAĞLAYACAK... Sorgulamaya devam edeceğiz!

Önemli not: Eski TÜSİAD başkanı Muharrem Yılmaz, vergi sıralamasında Cem Yılmaz’ın arkasında kalmış. Türkiye’nin dev şirketinin patronu, patronlar kulübünün eski patronu, bu sefer sıralamasıyla beni Cem Yılmaz’dan çok güldürdü!