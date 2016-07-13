Vergi rekortmenleri listesinde Reza Zarrab, Ethem Sancak, Mehmet Cengiz ve Remzi Gür yok, Koç ailesinden 5 kişi ilk 10'da

2015 yılının vergi rekortmenleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'nin vergi rekortmeni, 2015 yılı için 45 milyon 157 bin 918 lira vergi tahakkuk ettirilen Semahat Sevim Arsel oldu. Altı ay önce hayatını kaybeden eski Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç'un 5'inci sıradan girdiği listede, Koç ailesinden beş kişi ilk 10'da yer aldı. İktidara yakınlıklarıyla bilinen Ethem Sancak, Mehmet Cengiz, Remzi Gür, Nihat Özdemir ve Fettah Tamince listeye giremedi.

Listede yer almayan isimlerin, adını açıklamak istemeyen 51 kişinin arasında olma ihtimali var.

Rahmi Koç ve Mehmet Ömer Koç listedeki yerlerini korudu. Rahmi Koç'un 2'inci sırada bulunduğu listede, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç yine 7'inci sırada yer aldı. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, geçen sene 11'inci sırada olduğu listede 4'üncülüğe yükselirken, Suna-İnan Kıraç çiftinin evlat edindiği İpek Kıraç, 62'inci sıraya yerleşti. Rekortmen listesinin birinci sırasında Koç ailesinin en büyüğü olan Semahat Sevim Arsel yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'ye yakınlıklarıyla bilinen iş adamları Mehmet Cengiz, Fettah Tamince ve Remzi Gür isimleri açıklananlar listesinde yer almadı. Cengiz, Tamince ve Gür'ün isimleri, off shore hesapları üzerinden "vergi cenneti" olarak bilinen bölgelerde mali imkânlardan yararlanarak vergiden kaçınan şirket ve isimleri gösteren Panama Belgeleri'nde yer alıyordu.

Erdoğan'a olan sevgisini "Benim idolüm, sevdalıyım” ifadesiyle anlatan Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak da vergi rekortmenleri listesinde yer almadı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de listede yer almayan isimler arasına girdi. AKP'ye yakınlığıyla da bilinen Özdemir, son olarak "3. Havalimanı İstanbul'un başına bela bir yatırım olabilir" çıkışıyla gündeme gelmişti.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan geçen sene 37'nci sırada yer aldığı listede 39'uncu sıraya geriledi. TV8'in sahibi televizyoncu Acun Ilıcalı ise geçen sene 44'üncü sırada yer aldığı listede bu sene 25'inciliğe yükseldi.

Geçen sene 56'ıncı sırada bulunan Reza Zarrab'ın ismi ise listede yer almadı. Türkiye’deki 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi olan ve tutuklandıktan 40 gün sonra tahliye edilen 33 yaşındaki iş adamı Reza Zarrab, Miami’de "İran yaptırımlarını bypass ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamaları"ndan tutuklanmıştı.

Şovmen Cem Yılmaz yaklaşık 5 milyon lira ile 42. sıra yer aldı. Daha önce listede hiç yer almayan yapımcı Şükrü Avşar bu yıl 12 milyon lira ödeyerek listede 16. sıraya yerleşti. 2013 yılında vergi rekortmenleri listesinde yer alan Şahan Gökbakar, Seda Sayan, Tarkan gibi isimlerin bu yıl listeye girmemesi dikkat çekti.

İş adamı ve Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Acıbadem grubunun sahibi Mehmet Ali Aydınlar, geçen sene 73'üncü sıradan girdiği listede 72'inci sıraya yükseldi.

Eski TÜSİAD Başkanı ve SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, geçen sene 43'üncü sırada bulunduğu listede 47'nci sıraya geriledi.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz geçen yıllarda yer almadığı listede 58'inci, "Millet fakir tabii karanfil bırakıyor, ben gül bıraktım" Ali Ağaoğlu ise sahne dünyasından birçok ismin arkasında kalarak listeye 70'inci sıradan girdi. Ağaoğlu, canlı yayında cebinde 8 bin 400 lira taşıdığını açıklamıştı.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer listede 10 sıra yükselerek 84'üncü sıraya yerleşti. Listede Dinçer hariç Sabancı ailesinden kimse yer almadı.