Yiğit Bulut: 11 Eylül saldırısıyla FETÖ arasında derin bir ilişki olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın “ABD, FETÖ yapılanması için acil tedbir almazsa, birkaç yıl sonra Amerika adına çok geç olacak" açıklamasıyla ilgili olarak "11 Eylül 2001 ile FETÖ terör yapılanması arasında bir derin ilişki olabilir mi? Ne dersiniz olabilir mi? Amerikan halkı '15 Temmuz’da gördüğü Türkiye' resminden geriye doğru, üzerindeki 'algı operasyonlarını' kırıp bakmaya başlayabilirse, çok önemli detaylar görebilir" dedi.

Yiğit Bulut'un Star'da "Bozdağ’ın önemli cümlesi..." başlığıyla yayımlanan (31 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Bekir Bozdağ’n açıklamaları içinde bir cümle bence Amerika adına çok önemli; “Amerika, fetö yapılanması için acil tedbir almazsa, birkaç yıl sonra Amerika adına çok geç olacak...”

Çok önemli bir tespit! Amerika genelinde bu “terörist yapılanmanın” 230’un üstünde okulu var ve bu okullardan mezun olan Amerikan vatandaşları “Amerika’da ordu dahil birçok yerde” görev alıyor! Anlayana, anlamak isteyene bu detaylar çok önemli...

Bu tespitlerden yola çıkarak geri dönelim ve şunu soralım; 11 Eylül 2001 ile FETÖ terör yapılanması arasında bir DERİN ilişki olabilir mi ?

Ne dersiniz olabilir mi ?

Amerikan halkı “15 Temmuz’da gördüğü Türkiye” resminden geriye doğru, üzerindeki “algı operasyonlarını” kırıp bakmaya başlayabilirse, çok önemli detaylar görebilir...

Amerikan halkı dostumuzdur, müttefikimizdir ama “iki halkı da sabote eden” DERİN YAPILANMALAR asla !

Sevgili dostlar, yıllardır “TSK’ya kimler, neden sladırıyor” başlığı altında “1997’de Amerika’da yayınlanan YENİ BİR YÜZYIL İÇİN STRATEJİ” raporundan bahsediyor ve TSK’nın şekillendirilmesinin 1997’den itibaren “son halkaya” girdiğinin altını çiziyorum...

Şimdi size bir soru; “11 Eylül saldırısına giden süreçte, saldırının arkasından İslam ve terör vurgusunu özellikle biraraya getime planı olan ve bu işin içinde olan bir yapı olsanız, ne yapardınız?”...

Cevap çok açık; 11 eylül sonrası başlayacak BATI-İSLAM karşıtlığı denkleminde İslam coğrafyası üzerinde özellikle “çekirdek” olan Türkiye’de kullanabileceğiniz bir yapıyı “kasaya” koyardınız...

Bu noktada gelelim “28 Şubat noktasına...28 Şubat neydi ? Bu yapının “başındakinin” Amerikan topraklarına “11 Eylül öncesi transfer edilmesinin” amacı neydi ! NE OLABİLİR !

Peki Amerikan Devleti “11 Eylül’den yıllar sonra hangi Avrupa Devleti’nin izlerini” bu yolda bulduğunu düşünüyor ? Daha doğrusu Amerika’daki Derin Yapılar ile bu Avrupa Devletin’deki Derin Yapıların işbirliği izlerini...

Şimdi Amerikan halkına, dostumuz, kardeşimiz olan sokaktaki insanlara soruyorum; 11 Eylül’ün parçalarından biri olan örgütlenmeler ya hala sizin topraklarınızdaysa ? SİZİN TOPRAKLARINIZDAKİ OKULLARDA ÇOCUKLARIN BİLİNÇALTINA TOHUM ATMAYA DEVAM EDİYORSA !

FETÖ YAPILANMASI KÜRESEL ÖRGÜTLERLE BİRLİKTE AMERİKAN HALKINA KARŞI EYLEME BAŞLADIĞI ZAMAN NELER OLABİLİR !

Şimdilik bu kadar...Gerisini SORGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ...