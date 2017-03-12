YGS'yi 1 dakikayla kaçırdılar; gözyaşlarını tutamadılar

Üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) saat 10.00'da başladı. ÖSYM tarafından bu sene ilk defa uygulanacak sisteme göre YGS’ye 9:45’ten sonra öğrenci kabul edilmeyince geç kalan adaylar gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu yıl 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştiriliyor.

Erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, kimlik kontrolü yapılarak ve güvenlik kontrolünden geçirilerek sınav salonlarına alındı.

ÖSYM tarafından bu sene ilk defa uygulananan sisteme göre YGS’ye 9:45’ten sonra öğrenci kabul edilmedi. Sınav binalarının kapıları saat 09.45'te kapatılarak, bu saatten sonra gelenler alınmadı.

Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecek. Öte yandan, saat 07.00'den 09.45'e kadar il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri açık tutularak, kimliğini kaybeden adayların nüfus cüzdanlarını edinebilmelerine imkan sağlandı.