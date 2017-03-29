YGS'den düşük puan alan öğrenci intihar etti!

Kayseri'de 18 yaşındaki Ömer Faruk Duranoğlu'nun, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'ndan (YGS) düşük puan aldığı gerekçesiyle, polis memuru babasının tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi.

Olay, dün gece merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Yeniköy Mahallesi, Selçukbey Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk Duranoğlu, iddiaya göre dün açıklanan YGS'den düşük puan aldı. Bunun üzüntüsünü yaşayan Duranoğlu, odasında havaalanında görevli polis memuru babasının tabancasıyla başına ateş etti.

Ağır yaralanan ve çağırılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ömer Faruk Duranoğlu yolda yaşamını yitirdi.

Haluk Levent, sınavı 1 dakika ile kaçıran gençle konuşmuştu: