YGS'de 'sıfır çekenler dershane öğretmeniydi' iddiası

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soruların bir kısmının açıklanması ve sıfır alanların sayısının arttığı iddiaları üzerine ÖSYM önceleme yaptı. Puanı hesaplanmayan ve böylece sıfır çeken adayların 50 bin kişi olduğu görüldü. Verilen bilgiye göre 50 bin adayın, 40 bini tek teste cevap verdi. Tek teste cevap verenlerin puanı hesaplanmadığı için de bu adaylar sıfırcılar arasında yer aldı. YGS kılavuzunda “Ağırlıklı YGS puanlarının hesaplanabilmesi için adayların testlerin en az ikisinden 0,5 ham puan almış olmaları gerekir” maddesi yer alıyor.

Amaç soruları ezberlemek

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, bu 40 bin adayın ise soruları görmek için sınava giren dershane öğretmenleri olduğu iddia edildi. Edinilen bilgiye göre bu yıl soruların açıklanmayacağını önceden öğrenen dershane öğretmenleri YGS’ye girerek soruları ezberleme yoluna gitti. Sadece alan sorularını cevapladıkları için tek teste cevap veren 40 bin adayın arasında yer aldı. Örneğin bir fizik öğretmeni sadece fen testini cevapladı ancak tüm soruları doğru cevaplasa bile sınavı değerlendirilmeye alınmadı. Öte yandan bu yıl YGS’de 140 ve 180 barajını geçenlerin sayısı arttı. 140 barajını geçenlerin sayısı 1 milyon 560 binden, 1 milyon 760 bine yükseldi.