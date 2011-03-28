-YGS'DE BİR OKULDAKİ ADAYLARIN TÜMÜNÜN KIZ OLMASI ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) bir okuldaki tüm adayların kız olmasına ilişkin, ''kız adayların sınava girmek istedikleri ilk tercihlerine atanmalarında erkeklerden daha avantajlı oldukları'' açıklamasında bulundu. ÖSYM, internet sitesinden, ''Adayların Sınav Merkezlerine Atanması'' başlıklı bir açıklama yaptı. ÖSYM tarafından dün gerçekleştirilen 2011-YGS ile ilgili olarak basın-yayın organlarında yer alan ''bazı binalarda sadece kız öğrencilerin sınava alındığına'' ilişkin haberler üzerine açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, 2011-YGS'ye toplam 1 milyon 692 bin 345 adayın başvuruda bulunduğu anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Sınav kılavuzunda belirtildiği üzere, ilgili sınav merkezinde sınava girmek için tercihte bulunan aday sayısının, o merkezdeki sınav binası/salonu kapasitesinden fazla olduğu durumlarda adayların bir kısmı kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Bu tamamen elektronik olarak bilgisayar otomasyon programı tarafından yapılan bir işlemdir. Önceki yıllarda da uygulanmıştır. Bu işlem yapılırken uygulanan öncelikler de önceki yıllarla aynıdır. Aynı sınav merkezinde sınava girmek isteyen adayların kapasiteden fazla olduğu durumlarda, bu merkezde sınava girmek isteyen tüm adaylar öncelikle öğrenim durumuna ve cinsiyetine göre değerlendirilerek, kapasite fazlası aday kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanır. Bu durumda kız adaylar, ilk tercihlerine atanma hususunda daha avantajlı olmaktadır. 27 Mart 2011 günü gerçekleştirilen 2011-YGS sınavına İstanbul-Beyazıt sınav merkezinde girmek için başvuru yapan aday sayısı 73 bin 213, merkezin sınav kapasitesi ise 40 bin 414'tür. Bu nedenle bu merkezde sınava girmek isteyen adaylar öğrenim durumuna ve cinsiyetine göre değerlendirilmiş ve 32 bin 799 erkek aday mezuniyet yılları göz önünde bulundurularak kapasitesi dolmamış İstanbul-Avcılar sınav merkezine atanmıştır. Geriye kalan ve çoğunluğu kız adaylar da İstanbul-Beyazıt'a atanmıştır. Benzer olayların gelecekte tekrar etmemesi ve gerekli önlemlerin alınması adına, aday atama sistemimiz üzerinde gerekli çalışmalar başlatılmıştır.'' Bir gazetede, İstanbul Eyüp'teki Silahtarağa İlköğretim Okulu'nda YGS'ye sadece kız adayların girdiği yönünde haber ve fotoğraf yer almıştı.