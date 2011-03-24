-YGS SORU VE CEVAPLARI TRT'DE ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - ÖSYM, 27 Mart Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) soruları ve cevaplarının, sınav tamamlandıktan sonra sadece TRT tarafından yayımlanacağını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, Pazar günü yapılacak olan YGS soru ve cevaplarının, 29 Mart 2011 Salı günü saat 13.00'te ÖSYM'nin ''http://ygs2011-sorular.osym.gov.tr'' internet adresinden yayımlanacağını duyurdu. 2011-YGS'de kullanılan soruların, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğu, telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğunun altı çizilerek, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağı belirtildi. Açıklamaya göre, sınavın soru ve cevapları, 27 Mart 2011 tarihinde sınav tamamlandıktan sonra sadece Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından yayımlanacak. Ulusal ve yerel yazılı basın-yayın organları ise ÖSYM ile yapacakları sözleşmeler çerçevesinde söz konusu sınava ait soru kitapçığı ve cevap anahtarını, sınavdan bir gün sonra (28 Mart 2011 tarihinde) olmak üzere yayımlayabilecek. Bu kuruluşlara ilgili soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınav bitiminden sonra aynı gün saat 16.00'da basılı olarak verilecek. Yayınevleri soruların basım hakkını, 29 Mart 2011 Salı gününden itibaren ÖSYM ile yapılacak sözleşme ile temin edebilecek. 2011-YGS soru ve cevap anahtarını yukarıda belirtilen kurallara aykırı biçimde kullananlar veya internet sayfalarında kullanıma açanlar hakkında yasal işlem yapılacak.