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Eğitim

YGS sonuçları açıklandı

LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak

28 Mart 2017 17:21

Üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklandı.

Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilmişti.

Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğreniliyor. 

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.

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