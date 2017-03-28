Üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklandı.

Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirilmişti.

Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin " https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden mobil uygulamalarından öğreniliyor.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.