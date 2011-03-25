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Yaşam

YGS KALEMLERİ YOKSUL ÖĞRENCİLERE GİDECEK MALATYA (A.A)

25 Mart 2011 21:21

-YGS KALEMLERİ YOKSUL ÖĞRENCİLERE GİDECEK MALATYA (A.A) - 25.03.2011 - Malatya Kent Konseyi, sınavlarda dağıtılan kalemlerin yoksul öğrencilere dağıtılması için toplama kararı aldı. Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisinden yapılan açıklamada, pazar günü yapılacak YGS sınavından sonra ÖSYM tarafından ücretsiz olarak dağıtılan kalem, silgi ve açacakların toplanacağı bildirildi. ''Bir kalem, neyi değiştirebilir ki?'' sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, ''Bu kampanyada bizden desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ali Yıldırım'a, İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ederiz'' denildi.

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