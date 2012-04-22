YGS 1'incisi: Başörtü sorunundan dolayı kapıdan dönmek istemiyorum

ÖSYM tarihinde tüm sorulara doğru cevap veren ilk kız öğrenci olan Türkiye birincisi Sümeyye Nur Satin tıp okumak istediğini ama hangi üniversiteye gideceğine henüz karar veremediğini söyledi. Diğer şampiyon Abdullah Coşkun ise başarısında pansiyondaki çalışma ortamının etkili olduğunu anlattı.

YGS’nin şampiyonları, Taraf gazetesinden Hüseyin İstemil'in sınav hazırlıkları ve gelecek planlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Birincilik ipini Osmaniye’den göğüsleyen Sümeyye Satin üniversite eğitiminin önünde bir engel olmasını istemediğini söyleyerek “Henüz hangi üniversiteyi tercih edeceğime karar vermedim. Tercih ettiğim üniversitede başörtü sorunundan dolayı kapıdan dönmek istemiyorum. Böyle bir problemle karşılaştığım zaman şimdilik yurt dışında okuma gibi bir düşüncem de yok” dedi.



Klasikler özellikle de Suç ve Ceza



Sınava FEM dershanesinde hazırlanan TOBB Fen Lisesi öğrencisi Sümeyye Satin, sınavdaki soruların her birine ayrı ayrı konsantre olduğunu belirtirken kimilerinin “çok zor” dediği felsefe soruları için “Bize dershanede öğretmenlerin gösterdikleri sorulara benziyordu” diye konuştu. Satin çalışma yöntemiyle ilgili olarak şunları anlattı: “Okulda derslere iyi çalıştım. Dershanedeki öğretmenlerim de bana çalışma programı düzenlediler. Bunları takip ettim. Okuyabildiğim kadar çok kitap okudum. Klasikleri özellikle Suç ve Ceza’yı severek okudum. En önemlisi ailem bana çok destek oldu ve çalışmam için evde sessiz bir ortam sağladılar” dedi.

Satin birinci olmasına şaşırdığını belirterek “Sınavdan sonra bazı sorularımın doğruluğundan emin değildim. Birinci olduğumu öğrenince çok heyecanlandım. Benim için sürpriz oldu” dedi.



Bilgisayardan vazgeçtim



YGS’de tüm soruları doğru yanıtlayan diğer şampiyon Abdullah Coşkun ise kendisinin bu sevinci bir ay öncesinden yaşadığını şimdi sadece resmi birincilik sevinci yaşadığını söyledi. Konya Özel Merve Büyükkoyuncu Anadolu ve Fen Lisesi öğrencisi Coşkun başarısının sırrını arkadaş çevresine ve kendisine keyif veren bilgisayar, telefon gibi teknolojik ürünlerden vazgeçmesine bağlı olduğunu söyledi.

Sınava Sabah Dersanesi’nde hazırlanan Coşkun kendisine birinciliği getiren süreci ise şöyle anlattı: “Bir insanın arkadaş çevresi onu dibe de çekebilir, zirveye de çıkarabilir. Benim arkadaşlarım beni zirveye taşıdı. Pansiyonda kalıyordum. 18 kişilik arkadaş grubumun hepsi de birbirine destek olan, çalışan arkadaşlardı” dedi.

Her gün beş saat çalışarak ortalama 500 soru çözdüğünü söyleyen Coşkun kendisine sadece bir saat ayırabildiğini bu saatte de kitap okuduğunu anlattı. Coşkun okuduğu kitaplarla ilgili olarak ise “Türk ve dünya klasiklerini okudum. Harry Potter serisini çok seviyordum. Reşat Nuri Güntekin ve Fettullah Gülen kitaplarını da seviyordum” diye konuştu.