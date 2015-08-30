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Yetkililer restorasyondan memnun: Kale süngere de benzese bir değer, haritada Şile'nin yerini bilmiyorlardı!

Şile Turizm Derneği: Kale Sünger Bob'a değil, Sünger Bob kaleye benziyor

30 Ağustos 2015 11:30

Restorasyon sonrası çizgi karakter Sünger Bob’a benzetilen ve tepkiler nedeniyle bakanlık incelemesine tabi tutulan İstanbul’daki Şile Kalesi ilçeye hareket getirdi.

Şile Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Tümay İmamoğlu, bugüne kadar bezi, feneri, palamudu, sahili, kestane balı ile anılan Şile’nin, bundan böyle kalesiyle de anılacağını belirterek, “Bizim bir şikâyetimiz yok. Haritada Şile’nin yerini bilmeyenler biliyor şimdi” dedi.  İmamoğlu, “Sokaktaki vatandaşa Şile deyince aklınıza ne geliyor diye sorun. Şile feneri, Şile bezi, Şile kestane balı derler. Ama Şile Kalesi kimsenin aklına gelmezdi. Şimdi Şile Kalesi de bir değer olarak yerleşiyor yavaş yavaş. Çünkü algıya sünger olarak da girse bir kale var artık” diye konuştu.

Hürriyet’ten Şehriban Oğhan’ın haberine göre, İmamoğlu şunları söyledi: “Sünger Bob bir deniz biyoloğu tarafından 1980’lerde oluşturulmuş bir karakter. Bizim kale Sünger Bob’a benzemiyor Sünger Bob bizim kaleye benziyor!

 

‘Orijinali de öyle’

 

Orası kale değil aslında, gözetleme kulesi ama kale olarak yerleşmiş, asıl adı da Ocaklı Ada’dır; yıkılmak üzereydi. Yıkılmaması için de belediye bir karar almak durumundaydı. Biz daha önce de vatandaş olarak restorasyon sürecinde çeşitli figürlere benzetiyorduk açıkçası. Şaşırmış bir yüze benzetiyorduk mesela ama kalenin orijinal hali zaten benziyor. Yeni ayakkabı herkesin dikkatini çeker onun da etkisi var dikkat çekiyor şu anda. Sokaktaki vatandaşa Şile deyince aklınıza ne geliyor diye sorun. Şile feneri, Şile bezi, Şile kestane balı derler. Ama Şile Kalesi kimsenin aklına gelmezdi. Şimdi Şile Kalesi de bir değer olarak yerleşiyor yavaş yavaş. Çünkü algıya sünger olarak da girse bir kale var artık.”

 

‘Garabetle ilgimiz yok’

 

Şile Kalesi’nin restorasyon projesini yapan Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurucu Dekanı Prof. Dr. Kamuran Öztekin ile yüksek mimar Tevfik İlter, projenin uygulanmadığını, ‘ortaya çıkan garabetle ilgilerinin olmadığını’ söyledi. Restorasyonu Bekiroğlu İnşaat yapmıştı.

 

 

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