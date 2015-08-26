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Şile'de restore edilen kale, 'Sünger Bob'a benzetildi!

Ocaklı Ada Kalesi'nin fotoğrafları restorasyon öncesi ve sonrası arasındaki farkı ortaya koyuyor

26 Ağustos 2015 13:55

İstanbul’un Şile ilçesinde 2000 yıllık tarihi kale restorasyona alındı. “Ocaklı Ada Kalesi” de denilen kalenin restorasyonunun tamamlanması ardından eleştiriler artarken, “Sünger Bob” benzetmesi de yapıldı.

Şile Kalesi restorasyonunun tamamlanması ardından tartışmalar başladı. Yıkıntı haline gelen Cenevizlilerden kalma 2000 yıllık tarihi kalenin son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Zete'de yer alan habere göre, Şile Belediyesi’nden konu hakkında hiçbir açıklama yapılmazken, belediyenin internet sitesinde “Şile kalesinin röleve çalışmalarına Şile Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi işbirliği ile başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

 

'Sünger Bob' benzetmesi

 

Sosyal medya kullanıcıları özellikle Twitter’de Şile Kalesi’nde yapılan çalışmayı eleştirdi. Çizgi film karakteri “Sünger Bob”a benzetilen kale hakkında şu yorumlar yapıldı:

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