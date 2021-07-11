Yetişkinlerin yüzde 79'unun aşılandığı Malta, iki doz aşı olmayan turistleri ülkeye kabul etmeyecek

Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne, Koronavirüs'e karşı iki doz aşı olmamış turistlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu. Fearne, bu adımı atan ilk Avrupa ülkesi olduklarının altını çizdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Malta'da ülkeye gelen aşı olmamış turistlerle bağlantılı yeni Koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine Avrupa için bir ilk olarak nitelendirilen karar alındı.

Sağlık Bakanı Chris Fearne, iki doz Koronavirüs aşısı olmayan turistlerin ülkeye alınmayacağını duyurdu.

Fearne, Malta'nın Avrupa Birliği ve Britanya'nın onayladığı aşıları kabul edeceğini belirtti.

Yeni kararda tek istisna 5-12 yaş arasında çocuklar olacak. Çocuklar, negatif PCR testi ve aşılanmış ebeveynleriyle ülkeye girebilecek.

Malta'da yetişkin nüfusun yüzde 79'u tam aşılandı.