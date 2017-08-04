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Yaşam

'Yetişkin filmleri' genç erkekleri cinsiyetçiliğe yöneltiyor

Genç yaşta yetişkin filmleri ile tanışan erkekler, cinsel ilişki konusunda daha az seçici davranıyor

04 Ağustos 2017 21:42

ABD'de bulunan Nebraska Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, erkeklerin yetişkin filmiyle tanışma yaşları, ileride ne kadar cinsiyetçi davranacaklarını da belirliyor.

Yapılan araştırmaya göre, bir erkeğin yetişkin filmiyle tanışması ne kadar erken gerçekleşirse, kadınlara karşı üstünlük kurma arzusu da o kadar artıyor. Araştırmada ayrıca, geç yaşlarda yetişkin filmiyle tanışan erkeklerin cinsel ilişki konusunda daha az seçici davrandığına dair bulgular elde edildi.

Medyan yaşı 20 olan, 330 üniversite öğrencisinin katıldığı ankette ilk kez yetişkin filmi izleme yaşlarının ortalaması ise 13.

Katılımcılar arasında yetişkin filmiyle en erken tanışma yaşı 5; en geç de 26 oldu.

Söz konusu araştırmanın sonuçları henüz yayınlanmadı ancak Washington'da düzenlenen bir konferansta tartışıldı.

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