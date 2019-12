Yeteri kadar uyuyan daha az yemek yer

Yeteri kadar uyku uyunmuyorsa, insanlar bu açığı yiyeceklerle kapatıyor. Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesindeki yazısında (15.02.09), az uyumanın kilo almayla bağlantısı anlatılıyor. Öz’ün yazısı şöyle:



“Yeniden çocuk olsak ne muhteşem olurdu! Yemekleriniz sizin için hazırlanır, günün en büyük krizi paylaşma savaşıdır, tonlarca uyku çekebilirsiniz... Ayrıca çamaşır yıkamak ve fatura ödemek zorunda kalmazsınız. Nostaljinin getirdiği hazzın, şu anda kimin esnediğine dair gerçeği gölgelemesine izin vermeyin. Bugünün çocukları, tehlikeli bir şekerleme boşluğuna düşmüş durumda.



Şişmanlık yapar



Eğer uyuklamalarınızın üstünüzde yarattığı ağırlığı, kahve alımına ayırdığınız bütçeyi ve içinde olduğunuz ruh halini düşünüyorsanız; bir de gelecek neslin kalın beline ve sağlığına bakın! Her gece 6.5 saatten az uyuyan 20 yaş altı gençlerin, yüksek tansiyon problemiyle karşılaşma riski iki kat fazla... Case Western Reserve'deki bilim insanları; gecede bir saat az uyumanın, bir çocuğun kilolu olma riskini ikiye katladığını (Evet bu doğru!) gösteriyor. Zaten şartlar onların aleyhine gelişiyor. Ve bu tıp dilinde dediğimiz gibi 'beklenen bir durum...'



Beynin en iyi besini



Çünkü uyku, yiyecek, seks ve susuzluk; beynin aynı bölümünü paylaşıyor. Eğer yeteri kadar uyku uyunmuyorsa, insanlar bu açığı yiyeceklerle kapatıyor. Sonuç olarak; vücutlarımız ve beyinlerimiz, trenler raylara ne kadar ihtiyaç duyuyorsa uykuya o kadar ihtiyaç duyuyor. O olmadan çalışamıyor!



* Uykuya beyin hücrelerinin fonksiyonunu yerine getirmesi için de gereksinim duyuyoruz. Çocukların ise fiziksel ve zihinsel aktivitesi için uykuya ihtiyacı var. Koordinasyon ve sağlıklı düşünce yetilerini geliştirmek için beyin hücrelerinin iyi çalışması gerekiyor.



* Uyku, çocuklarınızın gelişmesini sağlayan büyüme hormonunun da doğru miktarlarda salgılanması için gerekli. Ama birçok çocuk (çok küçük olanlar bile) yeteri kadar dinlenemiyor.



* Her gece dokuz saat uyumaları gerekirken, araştırmalar çoğunun yedi saatten az uyuduğunu gösteriyor. Bu arada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 62'si her gece en az bir saat uyku bozukluğu yaşıyor.”