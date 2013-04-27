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Yetenek Sizsiniz'in Baha'sı şöhreti kaldıramadı

Yetenek Sizsiniz yarışmasında finale kalan ve şempatikliğiyle tüm Türkiye'nin bir anda ilgi odağı olan Baha Bayırlı şöhreti kaldıramadı ve pedagog desteği almaya başladı

27 Nisan 2013 16:48


Baha 'nın böyle bir şöhrete ulaşacağını tahmin etmediğini belirten anne Duygu Bayırlı, “Baha çok yetenekli bir çocuk ama bu noktaya kadar geleceğini hiç tahmin etmezdim. Daha çok küçük olduğu için insanların ilgisinden çok sıkıldı. Özellikle Bodrum dışından gelenler Baha 'yı sıkıştırıp öpmeye çalışıyor ve çocuk haliyle sıkılıp bunalıyor. Yarışmadan sonra pedagog desteği almaya başladık” dedi.


Anne Duygu Bayırlı'nın bu açıklamasına rağmen minik Baha son olarak Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir alışveriş merkezinde 23 Nisan etknilikleri kapsamında sahne aldı.


23 Nisan'da Baha izdihamı

 

Yarım saat sahnede kalan Baha, Barış Manço ve Ogün Şanlısoy 'un popüler şarkıları eşliğinde gösteri yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği gösteride zaman zaman Baha 'ya ulaşmak isteyen izleyiciler arasında izdiham yaşandı. Gösterinin ardından minik baterist güvenlik eşliğinde sahneden alınarak güçlükle kalabalığın arasından uzaklaştırıldı.

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