Yetenek merkezli eğitim öğrencileri 21. yy'a hazırlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Öğrencilerin yeteneklerini keşfederek başarılı oldukları alanda ilerlemesini hedefleyen \'yetenek merkezli eğitim modeli\', öğrencileri 21. yüzyıl becerileriyle geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

Bilgi aktarımının yanında çocukların yeteneklerini keşfetmeyi de amaçlayan \'yetenek merkezli eğitim modeli\' öğrencileri yeteneklerine göre eğitiyor. Her öğrencinin başarılı olduğu bir alanın mutlaka olduğunu kabul eden modelde, öğrencilerin her kademede, 21. yüzyıl becerilerini karşılayacak nitelikte yeteneklere sahip olması hedefleniyor. Okul öncesi ve İlkokul eğitimde; \'Her çocuk özeldir\' felsefesinden yola çıkılarak, çocuklar düşünmeye, araştırmaya ve merak etmeye teşvik edilir ve en önemlisi bu yetenekleri hayatta nasıl uygulayacakları gösteriliyor.

HEDEF DOĞRU MESLEĞE YÖNLENDİRMEK

Bu eğitim modelinde, ortaokul eğitiminde öğrencilerin mevcut yetenekleri keşfedilip, becerileri geliştirilirken, kendilerini ifade edebildikleri yabancı dil ortamları sunuluyor. Lise eğitiminde ise öğrencilere en doğru üniversiteyi ve en mutlu kariyer kazandırmak için branş dersleri, yabancı dil ve yetenek dersleri veriliyor. Kariyer gelişim rehberliğiyle öğrencilerin doğru mesleğe yönlenmeleri sağlanıyor. Bu modelde, her kademede yeteneklerin gelişimi, geliştirilen yapay zeka platformu üzerinden takip edilip ona göre ilerlemeleri planlanıyor.

\"ÖĞRENCİNİN AYAKLARININ ÜZERİNDE DURMASI HEDEFLENİYOR\"

Okyanus Kolejleri’nde uygulanan Yetenek Merkezli Eğitim Modeli hakkında bilgi veren Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey, \"Yetenek Merkezli Eğitim Modeli ile öğrencilerin kendi ayakları üzerinden sağlam şekilde durması, hayata ve 21. yy’a sağlam bir şekilde hazırlanması sağlanıyor. Okul öncesinde; çocukların bilişsel seviyelerini maksimum düzeye çıkartması, kristalize zekalarını geliştirmesi, yabancı dil eğitiminin ana temellerini atması, ilgi ve yetenek odalarında kişisel yeteneklerini keşfetmesi amaçlanıyor. Öğrenciler ilkokulda bilişsel seviyelerinin uygunluğunda akademik becerilerini yükselterek, öğrendiklerini hayatta uygulayabilir hale getirirler. Ortaokulda bilişsel seviyeleri maksimum seviyeye çıkmış, kristalize zekaları gelişmiş, analiz sentez yeteneği kazanırlar. Böylece artık lise düzeyine gelmiş bir öğrenci; bilişsel seviyesi ve kristalize zekası maksimum düzeye çıkmış, analiz sentez yapabilen, ilgi ve yeteneklerinin farkında, mesleki kariyerini planlayabilir bir aşamaya gelmiştir\" dedi.

\"ÖĞRENMEYİ ÖĞRETİYORUZ\"

\'Her çocuk özeldir\' felsefesinden yola çıktıklarını vurgulayan Orhan Özbey, \"Çocuklara bilgi aktarmak yerine öğrenmeği öğretmek yöntemiyle, onları düşünmeye, araştırmaya teşvik eden, onların yeteneklerini keşfedip ona göre gelişmelerini sağlayan bir eğitim modeli uyguluyoruz. \'Yetenek Merkezli Eğitim Modeli\' dediğimiz bu modelle, 21. yy becerilerini karşılayacak nitelikte yeteneklere sahip dünya standartlarında eğitim almış öğrenciler yetiştiriyoruz\" diye konuştu.

Özbey, Yetenek Merkezli Eğitim Modelini ve çalışmaları şu sözlerle anlattı:

\"Günümüz dünyasında bilgiye ulaşmak kolay, yetenek aranıyor. Nitekim, her meslek için oluşturulan bilgi mucizevi gücünü göstermek için uygun sahne arıyor. Bilgiye uygun yetenek, yeteneğe uygun bilginin buluşması; kişiyi ve topyekûn dünyayı, ayağa kaldıracak bir olgu olarak karşımızda duruyor. 1979 yılından bugüne dek, uzun süren eğitim-öğretim sürecinde; onlarca yılın oluşturduğu tecrübe; bize büyük bir kazanım sağlamıştır. Bu kazanımın Okyanus Kolejleri ailesine kattığı güç, beraberinde tüm insanlığa yarar sağlamak gibi bir sorumluluk da getirmiştir. Okyanus Kolejleri olarak gücünü insan doğasından elde ettiği keşiflerle ilerleyecek bir arayışı kendimize hareket tarzı yaptık. Nitekim çok iyi biliyoruz ki; her sahada olduğu gibi eğitim sahasında da doğal olmayan hiçbir hareket başarılı olamaz, olmamıştır.\"