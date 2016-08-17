Yeşim Ustaoğlu’nun filmi 'Tereddüt'ün dünya galası Toronto’da

Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi “Tereddüt”, dünya galasını Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapacak. Festival 8-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Film Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gösterilecek.

Funda Eryiğit ve Ecem Uzun’un başrolünü paylaştığı “Tereddüt”, bir Anadolu kasabasında yolları kesişen farklı iki genç kadının birbirlerine çarpan ve dönüşen hayatlarını konu alzıyor.

Diğer rollerde Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Serkan Keskin var.

Bianet’te yer alan habere göre, Yeşim Ustaoğlu filmini, Titus Kreyenberg, Marianne Slot, Klaudia Smieja ve Eliza Oczkowskaortak yapımcılığında gerçekleştirdi. Filmin Türkiye gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

Yeşim Ustaoğlu hakkında

Yönetmen ve senarist. 1960 Kars Sarıkamış doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık mezunu. Sinemaya kısa filmlerle başladı, ardından uzun metraja geçti. İlk kısa filmi “Anı Yakalamak” 1984’te İFSAK Kısa Film Yarışması’nda gösterildi. 1994 yapımı “İz” ile hem İstanbul hem de Nürnberg Film festivallerinde En İyi Film ödülünü kazandı. 1998’de “Güneşe Yolculuk” ile hem İstanbul hem de Ankara film festivallerinde En İyi Film

Filmleri: (Yönetmen) Bir Anı Yakalamak (1984), Magnafantagna (1987), Düet (1990), Otel (1992), İz (1994), Güneşe Yolculuk (1998), Bulutları Beklerken (2003), Sırtlarındaki Hayat (2004), Pandora’nın Kutusu (2008). (Senarist) Otel (1992), Güneşe Yolculuk (1998), Bulutları Beklerken (2003).